Formula E, Amerikalı üreticiler için “önemli bir platform” olabilir

Jaguar, geçtiğimiz ay 2025’e kadar tamamen elektrikli araç markası olacağını açıklamıştı. Birleşik Krallık da 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışını yasaklamayı planlıyor.

Şimdi Jaguar, Formula E’nin, son kayıt tarihi 31 Mart olan Gen3 kurallarıyla beraber çalışmaya devam edecek.

Aynı zamanda Bentley de 2030’a kadar tamamen elektrikli araçlara geçecek ve 2022-23 sezonunda başlayan Gen3 dönemiyle birlikte, Volkswagen grup üyesi Porsche’nin yanında, gridde yer almayı değerlendiriyorlar.

Büyük Amerikan üreticileri Ford ve General Motors da benzer planlar yapıyor.

Formula E CEO’su Jamie Reigle, Autosport’a verdiği demeçte, şampiyonaya giren markaların “bu değişimi sergileme fırsatına sahip” olacağını söyledi.

“Jaguar, 2025’e kadar elektrikli bir marka olma yolunda bir duyuru yaptı.”

“Bu Formula E’ye devam edeceklerini garantiliyor mu? Hayır.”

“Şampiyonanın bunu sergilemek için iyi bir platform olduğuna inanıyor muyuz? Kesinlikle.”

“Beni en çok şaşırtan General Motors oldu. Sattıkları araçlara bakarsanız, daha çok kamyon görürsünüz.”

“Markaların, 2035’e kadar tamamen elektrikli araçlara geçecek olmalarını söylemeleri, bunlar büyük sinyaller.”

“Bu duyuruları gördüğüm zaman, bunların iki yıl önce neredeyse düşünülmez olduğunu hatırlıyorum. Neticede, Formula E’nin bulunduğu konum hakkında gerçekten iyi hissediyorum.”

GM, Formula E’nin de hissedarı olduğu Extreme E’nin ilk sezonunda yer alacak ve Chip Ganassi takımı partnerliğinde olacak.

Reigle şunları ekledi: “Ford’un, Avrupa’da 2030’a kadar tamamen elektrikli sistemlere geçeceklerini duyurmasının bir sebebi var. GM’nin, Amerika Birleşik Devletler’inde yaptıklarının bir nedeni var.”

“Bu aniden ‘ben gerçekten çevreyi önemsiyorum ve bu benim motivasyonum’ demek için değil.”

“İşlerinin mecburiyetini ve insanların önümüzdeki 20-30 senede nasıl hareket edeceğini düşünüyorlar.”

“Gerçek şu ki; insanlar daha fazla elektrikli otomobil satın almaya başlayacak. Bu bariz görünüyor ancak 18 ay önce böyle değildi. Üreticiler bunu düşünüyorlar.”

“Formula E’deki bazı üreticilerimiz vizyonlu davranıp şimdiden buna taahhüt verdiler.”

“Bazıları hâlâ bu geçişi yapmadı ancak biz onlar için çok önemli bir platform olabiliriz.”