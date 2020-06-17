Resmi: Formula E, Ağustos ayında Berlin'de altı yarış yapacak!

Şampiyona, küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle 2018/19 sezonunu askıya almıştı ve neler olacağına dair belirsizlik vardı.

Bugün itibariyle FIA, 5/6, 8/9 ve 12/13 Ağustos tarihlerinde toplam 6 yarış yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre altı yarışın tamamı Berlin'de yapılacak ve üç farklı pist konfigürasyonu kullanılacak.

Yarışlar, Alman hükümetinin yönergelerini karşılamak adına kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek ve sadece gerekli personel ile takımların/sürücülerin erişimine izin verilecek.

Seri CEO'su Jamie Reigle, "Takımlar, sürücüler ve taraftarların sevdiği bir pist olan Berlin Tempelhof'ta, arka arkaya üç çifte yarışın gerçekleştirileceği, dokuz günlük bir festival düzenleyeceğiz. Bu festival bizim için yeni bir mücadele olacak ve sezon için hem öngörülemeyen hem de drama dolu koşullar yaratacak üç farklı düzende gerçekleşecek."

"Formula E, Berlin'de yeniden yarışmamızı sağlayabilmek adına son haftalarda inanılmaz sıkı çalışıyor. FIA'ya, üreticilere, takımlarımıza ve ortaklarımıza, bize olan destekleri için, Berlin şehrine işbirlikleri ve esneklikleri için ve taraftarlarımıza da gösterdikleri sabır için teşekkür ediyorum." dedi.

Bu kararla Seul'daki ilk yarışın erteleneceği de kesinleşmiş oldu.

Şampiyonada Antonio Felix da Costa, Jaguar sürücüsü Mitch Evans'ın 11 puan önünde yer alıyor.

Audi'de Daniel Abt'ın yerini kimin alacağı henüz belli olmazken, Pascal Wehrlein da Mahindra'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Gözden geçirilmiş 2019-2020 Formual E takvimi

22 Kasım 2019: 1. Yarış - Riyad

23 Kasım 2019: 2. Yarış - Riyad

18 Ocak 2020: 3. Yarış - Santiago

15 Şubat 2020: 4. Yarış - Mexico City

29 Şubat 2020: 5. Yarış - Marakeş

5 Ağustos 2020: 6. Yarış - Berlin - Pist Düzeni 1

6 Ağustos 2020: 7. Yarış - Berlin - Pist Düzeni 1

8 Ağustos 2020: 8. Yarış - Berlin - Pist Düzeni 2

9 Ağustos 2020: 9. Yarış - Berlin - Pist Düzeni 2

12 Ağustos 2020: 10. Yarış - Berlin - Pist Düzeni 3

13 Ağustos 2020: 11. Yarış - Berlin - Pist Düzeni 3