Formula E
Formula E 2027 takviminde yenilik: Cidde ertelendi, sezon Mexico City'de başlayacak!
Formula E, Orta Doğu'da yaşanan kriz nedeniyle aralık ayında düzenlenmesi planlanan sezonun açılış yarışı Cidde E-Prix'sinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte sezonunun açılış yarışı Mexico City'de gerçekleştirilecek.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 12 Kas 2026 11:26
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Nyck De Vries, Mahindra Racing, Edoardo Mortara, Mahindra Racing
Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images
Suudi Arabistan, son birkaç ayda ciddi ve sık saldırılarla karşı karşıya kaldı ve Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dört ayrı saldırı düzenlendi. Ülkenin diğer bölgeleri de saldırılara maruz kaldı.
12 Ekim'de Birleşik Krallık ve ABD, aralarında Cidde'nin de bulunduğu ülkeye zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması yönünde uyarıda bulundu.
Bu sebeple başlangıçta sezonun üçüncü ayağı olarak planlanan Mexico City E-Prix, Gen4 döneminin açılış yarışı olacak. Yarış 16 Ocak 2027'de düzenlenecek.
Formula E, Cidde'nin sezon içerisinde yine çift yarışlı bir hafta sonuna ev sahipliği yapmasını umuyor. Ertelenen yarışlar, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek şekilde yeniden planlandı.
Takvimdeki bir diğer değişiklik ise Monako E-Prix'sinde yapıldı. Daha önce 15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan yarış, 1-2 Mayıs tarihlerine çekildi.
Formula E 2027 Takvimi
Sıra Tarih Ülke Pist 1 16 Ocak 2027 Meksika Mexico City 2 6 Şubat 2027 ABD Austin 3 20 Şubat 2027 ABD Miami 4 13 Mart 2027 Brezilya Sao Paulo 5 3 Nisan 2027 Çin Sanya 6 & 7 16-17 Nisan 2027 Suudi Arabistan Cidde 8 & 9 1-2 Mayıs 2027 Monako Monte Carlo 10 & 11 8-9 Mayıs 2027 Almanya Berlin 12 & 13 29-30 Mayıs Birleşik Krallık Brands Hatch 14 & 15 18-19 Haziran Hollanda Zandvoort 16 & 17 26-27 Haziran İspanya Madrid 18 & 19 10-11 Temmuz Çin Şanghay 20 & 21 24-25 Temmuz Japonya Tokyo
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