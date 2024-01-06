Formula E, 2024 Haydarabad E-Prix'sini iptal etti
Formula E organizatörleri, bu yılın sonlarına doğru yapılması planlanan Haydarabad E-Prix'sinin yerel yönetimle yapılan görüşmelerin kesilmesi üzerine iptal edildiğini doğruladı.
Geçtiğimiz yıl Formula E yarışlarından biri ilk kez Hindistan'ın Haydarabad kentindeki cadde pistinde yapıldı ve 2024 yılında Formula E'ye tekrar ev sahipliği yapması bekleniyordu.
Yarış 10 Şubat'ta yapılacaktı fakat şampiyona organizatörleri bugün itibariyle yarışın iptal edildiğini duyurdu.
Haydarabad sezonun 4. yarışına ev sahipliği yapacaktı ve Ekim ayı sonunda çok yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Fakat şehir yönetimi ve Telingana hükümeti bunları tek taraflı olarak iptal etti.
Formula E yönetimi, Hindistan tarafına sözleşmenin ihlali konusunda resmi bir bildirim gönderdi. Görünüşe bakılırsa konu yargıya taşınacak.
Formula E'nin kurucu ortağı ve CEO'su Alberto Longo, "Hindistanlı motor sporları taraftarları için çok üzgünüz."
"Bir yarışa ev sahipliği yapmanın Haydarabad ve tüm Hindistan için önemli olduğuna inanıyoruz."
"Hindistan Motor Sporları Kulüpleri Federasyonu (FMSCI) Başkanı Akbar Ebrahim ve ekibi Formula E'yi Haydarabad'a geri getirmek için bize tam destek veriyor."
"Onlar da eyalet hükümetinin yarışın iptal edilmesi anlamına gelen kararından dolayı üzgünler." dedi.
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
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