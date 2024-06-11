Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı

17 yarışlık program, FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nin salı günü yaptığı toplantıda onaylandı ve tamamen elektrikli şampiyona tarafından ziyaret edilecek 11 yer belirlendi.

NASCAR ve IMSA yarışlarına ev sahipliği yapan Homestead-Miami Speedway, özel olarak inşa edilmiş Miami pistinin yanı sıra Long Beach, New York ve son olarak Portland'a yapılan ziyaretlerin ardından ABD'de bir Formula E yarışı için kullanılan beşinci farklı mekan olacak.

Amerika'daki yarış 12 Nisan'da yapılacak ve Homestead'in yol pisti bölümünün büyük bir kısmının yanı sıra potansiyel olarak oval pistin bir kısmında gerçekleştirilecek.

Formula E CEO'su Jeff Dodds Autosport'a verdiği demeçte, "Buranın gerçekten iyi bir pist olduğunu ve bizim yarış tarzımıza çok uygun olduğunu düşünüyoruz."

"Miami küresel bir televizyon izleyicisi için büyük bir cazibe merkezi, belki de Portland gibi şehirlerden daha büyük bir cazibe merkezi." şeklinde konuştu.

Takvimdeki bir diğer yeni yarış ise 8 Mart'ta gerçekleşecek, ancak şu anda Formula E tarafından resmi olarak onaylanmadığı için TBD olarak yer alıyor, ancak Autosport'a göre bu Tayland'da gerçekleşecek

Sezon 7 Aralık'ta Sao Paulo'da başlayacak ve 2019-20 sezonundan bu yana ilk kez bir sezondaki yarışlar iki takvim yılına yayılacak.

Bu yarışı 11 Ocak'ta Mexico City ve 14-15 Şubat'ta Suudi Arabistan'da yapılacak iki yarış izleyecek ancak bu yarışların nerede yapılacağı henüz kesinleşmedi.

Fotoğraf tarafından: Andreas Beil

Bu sezon takvimde yeni bir yer olan Monako ve Tokyo, sırasıyla 3-4 Mayıs ve 17-18 Mayıs tarihlerinde ilk kez çift yarışlı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bu dönem Şangay'daki açılış yarışlarının ardından Formula E, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde iki yarış için tekrar geri dönecek ve bir yıl aradan sonra Jakarta'da (21 Haziran) yarışmak üzere Endonezya'ya geri dönecek.

Sezon hem Berlin (12-13 Temmuz) hem de Londra'da (26-27 Temmuz) yapılacak iki yarışla sona erecek ancak ilk yarışın 2024'te olduğu gibi yine Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın bir başka yarışıyla çakışması bekleniyor.

Misano Dünya Pisti'nin sadece bir yıl sonra bırakılmasıyla birlikte İtalya'da bir yarışın takvimde yer almaması dikkat çekiyor.

Dodds, "Bakış açımıza sadık kalarak, yarışlarımızın dörtte üçü inşa edilmiş pistlerde veya sokak pistlerinde olacak."

"Bu, eski favorilerin gerçek bir karışımı olacak. Takımlardan, üreticilerden ve taraftarlardan aldığımız geri bildirimlerin çoğu bu tür bir takvim sürekliliği arzusu." yorumlarında bulundu.

Formula E 2024/25 Takvimi

Tur Yer Tarih

1 Sao Paulo, Brezilya 7 Aralık

2 Mexico City, Meksika 11 Ocak

3 TBD, Suudi Arabistan 14-15 Şubat

4 TBD 8 Mart

5 Miami, ABD 12 Nisan

6 Monte Carlo, Monako 3-4 Mayıs

7 Tokyo, Japonya 17-18 Mayıs

8 Şangay, Çin 31 Mayıs-1 Haziran

9 Jakarta, Endonezya 21 Haziran

10 Berlin, Almanya 12-13 Temmuz

11 Londra, Birleşik Krallık 26-27 Temmuz