Formula E, 2023/24 sezonunda bütçe sınırlaması getirmeyi planlıyor

Şampiyonanın CEO'su Jamie Reigle, Ocak ayında Autosport'a, takımların "etkisiz harcamalarını" durdurabilmek için FE'ye bütçe sınırlaması getirilmemesi için herhangi bir neden olmadığını söylemişti.

FE'nin 7 yıllık tarihinde, takımların bütçelerinin dörde katlanmasının ardından bütçe sınırlaması getirilecek. Büyük markalar, artık bir senede 40 milyon pound kadar harcama yapabiliyor.

Reigle ayrıca, FE'ye finansal regülasyonlar getirmemin "listesindeki birinci ya da ikinci önceliklerinden biri" olduğunu dile getirmişti.

Ancak finansal regülasyonların spora Gen3 regülasyonlarıyla aynı zamanda, 2022-23 sezonunda, getirilmesi pek mümkün değil. Çünkü takımlar, Gen3 regülasyonlarında kullanılacak olan araçların gelişiminde artık son bölüme geldi. Yani finansal regülasyonlar için planlama yapılması için artık çok geç.

Ancak 2022-23 sezonuna kadar finansal regülasyonlar için planlamalar yapılabilir ki FIA ve FE'nin hedefi de bu sezonda finansal regülasyonların getirilmesi yönünde.

FIA'nın başkanı Jean Todt ve FIA'nın inovatif spor projeleri başkanı Frederic Bertrand, FE'ye bütçe sınırlamaları getirilmesi hakkında konuştu.

Bertrand, konu hakkında şunları söyledi: "Şu anda bütçe sınırlamasındaki limitin takımlar için 13-15 milyon euro arasında ve üreticiler için 20-25 milyon euro arasında olması üzerinde konuşuyoruz."

"Ancak nelerin bu limitten hariç tutulacağı konusunda konuşmamız gerekecek."

Nelerin bütçe sınırlamasından hariç tutulacağına tam olarak karar verilmese de FE'nin bu konuda F1'i takip edeceği düşünülüyor.

F1'de pilotların ve patronların maaşlarına ek olarak lojistik maliyetleri, bütçe sınırlamasına dahil değil. FE'de de böyle olması bekleniyor.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, lead the field away at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images