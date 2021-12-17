Formula E, 2022-2023 sezonu öncesinde maliyet sınırı getiriyor

Seri, Mercedes, Audi ve BMW'nin ayrılışının ardından istikrarı sağlamaya çalışırken, şampiyona CEO'su Jamie Reigle için, görev süresi boyunca daha fazla finansal düzenleme yapmak birinci öncelik oldu.

Üreticiler, Teknik Çalışma Grubu'nun önceki toplantılarını takiben yeni 470 bhp'lik güç aktarma sistemi kurallarını geliştirmeye başlamış olsa da, yeni kurallar önümüzdeki Gen3 dönemini kapsayacak şekilde 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.

Autosport tarafından Temmuz ayında bildirildiği üzere, yarış takımlarının 2022-2024 için sezon başına 13 milyon Euro harcamasına izin verilecek ancak “mevcut sözleşme taahhütlerini ele almak için belirli geçiş istisnaları” olacak.

Bu, 2024-2025 sezonu ve sonrasında sezon başına 15 milyon Euro'ya yükselecek ancak daha sonra, “yeteneğe devamlı yatırımı” kolaylaştırmak için sürücü maaşlarının yanı sıra, bir Gen3.5 EVO otomobilinin muhtemel tanıtımının geliştirilmesini de içerecek.

Güç aktarma organı üreticilerinin, araştırma ve geliştirmenin yanı sıra “Formula E [müşteri] ekiplerini desteklemek için üretim faaliyetleri ve devam eden zorunlu hizmetleri” kapsayacak şekilde art arda iki sezonda 25 milyon Euro'luk bir limitle çalışmaları gerekecek.

En büyük harcama yapanların şu anda 40 milyon Euro'luk bir bütçeyle faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor.

Bu harcama düzenlemeleri, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin "rakiplerin harcama seviyelerini izlemek ve kontrol etmek, Formula E takımları ve üreticileri için uzun vadeli finansal sürdürülebilirliği teşvik etmek, şampiyonanın rekabetçi dengesi ve sporda adalet" sağlamak adına onaylandı.

Formula E, personel ve sarf malzemeleri üzerindeki sınırları azaltarak, artan harcamalarla mücadele etmek için daha önce bazı önlemler almıştı.

Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Andreas Beil

Reigle, "Son 18 ayda, Formula E'deki tüm katılımcılara, uzun vadeli finansal sürdürülebilirliği destekleyecek düzenleyici çerçeve oluşturmak için FIA ve FIA Formula E Dünya Şampiyonası'ndaki tüm katılımcılarla yakın bir şekilde çalıştık."

"Teknik düzenlemelerimizde ve spor formatlarımızda yapılan son iyileştirmelerle birleştiğinde, bu finansal sistem Formula E'nin değerini güçlendirecek."

"FIA ile ortaklaşa olarak, yeni yarışmacıları ve yatırımları çekerken, mevcut takımlarımızı ve üreticilerimizi desteklemesi için şampiyonanın merkezine uzun vadeli finansal bir başarı yerleştirdik."

"Finansal düzenlemeler, iddialı yol haritamızı tamamlamak ve Formula E'deki üreticilerin elektrikli araçların potansiyelini en zorlu yarış koşullarında, FIA Formula E Dünya Şampiyonasında sergilemelerini sağlamak için tasarlandı."

“Elektrikli araçlara geçiş hızlanıyor, Gen3, performans ve verimlilik için standardı belirleyecek. Geri dönüş yok." dedi.

FIA'nın Formula E direktörü Frederic Bertrand, "FIA ve Formula E'nin birkaç aydır bu düzenlemeler üzerinde çalışan, şampiyonanın takımları ve üreticileriyle yakın işbirliği içinde olan finansal takımlarını takdir etmeliyim."

"Sonuç tüm beklentileri karşılıyor ve tüm ortaklara, şampiyonanın nereye gittiğine dair net bir vizyon vererek, gelecek için güvenle plan yapmalarını sağlayacak."

"Bu tür önlemlerin benimsenmesi, FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın üreticilerine, teknolojilerini yönetilen ve kontrol edilen maliyet seviyelerinde sergilemek için mükemmel bir platform sunarken, elektrikli yarışların zirvesinde yarışan takımlar arasındaki eşitliği artıracak." dedi.

Harcama, şüpheli ihlalleri araştıracak olan FIA'nın Maliyet Sınırı İdaresi tarafından düzenlenecek.

Andretti Autosport takımı, yeni kısıtlamaları aşmak için muhasebe firması Crowe UK ile halihazırda bir ortaklığa sahip.

WMSC tarafından onaylanan diğer güncellemelerle yeni sıralama formatının ilk iki grup aşaması, takımların çıkış, hazırlık ve hızlı turları için sahip oldukları sınırlı zaman hakkındaki endişelerini hesaba katmak için 10 dakikadan 12 dakikaya çıkarılacak.

Ek olarak, sıralama turlarında en hızlı turu atan sürücüye puan verilmeyecek ve yalnızca pole kazanan sürücüye üç puan verilecek.