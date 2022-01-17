Formula E, 2022/23 sezonu için Hindistan'da yarış düzenlemeye hazırlanıyor

Telangana eyaleti, Formula E ile elektrikli şampiyonayı ilk kez Hindistan'a getirmek adına bir niyet anlaşması imzaladılar ve nihai anlaşmanın da 90 gün içerisinde imzalanması bekleniyor.

Hindistan'daki ilk Formula E yarışının, 2022'nin Aralık ayı ila 2023'ün Mart ayı arasında, ülkenin en büyük şehirlerinden birisi olan Haydarabad'daki Hussain Sagar Gölü'nün kıyısındaki 2.3 km'lik bir pistte yapılması planlanıyor.

Telangana şu anada kendisini Hindistan'ın EV merkezi olarak konumlandırmaya çalışıyor ve Formula E projesi de bundan ilham alıyor. Proje aynı zamanda yenilenebilir enerji şirketi Greenko Group tarafından destekleniyor.

Hem Formula E CEO'su Alberto Longo hem de pistin direktörü Agus Zomeno, pazartesi sabahı Haydarabad'da düzenlenen resmi törende bir araya geldiler ve etkinlikte, Hindistanlı Mahindra Racing takımının patronu Dilbagh Gill de hazır bulundu.

Longo, "Bugün Haydarabad'ı aday şehir ilan ediyoruz ve umuyoruz ki yakında Formula E takvimi için resmi şehir olacak."

"Umarım bu durum çok yakında gerçekleşecek ve önümüzdeki aylarda Haydarabad'da yapılacak bir yarışın tadını çıkarabileceğiz Umut ediyorum ki 2022'nin Aralık ayı ila 2023'ün Mart ayı arasında burada olacağız." dedi.

Hem Mahindra Racing hem de Formula E, şampiyonayı dünyanın en büyük dördüncü otomobil pazarı olan Hindistan'a getirmek için çaba gösterse de şimdiye kadar tüm çabalar sonuçsuz kaldı.

Eğer yarış planları gerçeğe dönüşür ve resmi imzalar atılırsa, Hindistan 2013'ten bu yana ilk FIA şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Son olarak ülkede Formula 1 yarışı gerçekleşmişti.

Seri gelecek sezon, 350 kW güç üretebilen, daha hızlı Gen3 araçlarına geçiş yapacak.

Alexander Sims, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images