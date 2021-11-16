Formula E, 2021 sezonunu anlatan özel bir belgesel yayınlayacak

Unplugged adı verilen bu serinin prömiyeri, 22 Kasım'da yapılacak ve şampiyonanın hem YouTube kanalı hem de Facebook platformu üzerinden ücretsiz seyredilebilecek.

Netflix'in Drive to Suvive'dan farklı olarak Unplugged, Formula E yarışlarının canlı yayını sağlan Aurora Media Worldwide liderliğinde yapılan bir şirket içi yapım olacak.

Proje, geçmişte Invictus Games ve Big Brother'da da çalışmış olan şirketin baş yapımcısı Stan Stanworth tarafından koordine edildi.

Unplugged, yedi yıllık Formula E tarihinin en uzun sezonunda yaşananları anlatacak ve tüm takımlara değinilecek.

Sürücüler ve kilit isimler, garajlardaki sabit bir ekiple röportaj yaparken, padok gazetecileri de analiz ve hikayeler sunacak.

Yarışa dair görüntülere ek olarak, daha önce görülmemiş perde arkası konular ve takım radyosu konuşmaları da seride yer alacak.