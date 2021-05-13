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Formula E Haberler

Formula E, 2021-22 takvimine dört yarış daha eklenecek

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Autosport'a göre, Formula E'nin, 2021-22 takvimine dört yeni yarış eklenmesi planlanıyor.

Formula E, 2021-22 takvimine dört yarış daha eklenecek

Formula E, bu sezonu, Berlin ve New York'daki yarışlara ek olarak, Meksika'nın Puebla şehrinde ve Londra'daki ExCel Centre'daki ikili yarışlarla tamamlayacak.

Ancak, Autosport'un öğrendiklerine göre, tamamen elektrikli yarış serisi, gelecek sezonki takvimine dört yeni şehirde yarış eklemeyi planlıyor. Gen2 araçlarının kullanılacağı son sezonun tahmini takviminin Haziran ayında açıklanması planlanıyor.

COVID-19 pandemisi dolayısıyla iptal olan Jakarta ve Seoul yarışlarının bu yeni takvime eklenmesi bekleniyor.

Yarışların planlanması beklenen diğer iki şehir ise Vancouver ve Eindhoven. Bu iki şehir de şehir konseylerinden ve hükümetlerinden destek alıyor.

Formula E ortak kurucusu ve şampiyona yöneticisi Alberto Longo, Autosport'a şöyle dedi: ''Gelecek yılın takvimi harika görünecek.''

''Çeşitli şehirler, ortaklar ve üreticiler, her açıdan Formula E'ye ilgi gösteriyor, Takvimde en az iyi yeni şehrimiz olacak.''

Alberto Longo, Deputy CEO, Chief Championship Officer of Formula E

Alberto Longo, Deputy CEO, Chief Championship Officer of Formula E

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Longo, bu iki yeni mevkiinin Seoul ve Jakarta E-Prix'lerine ek olarak geleceğini açıkladı.

''Zaten daha önceden açıklanmış iki şehrimiz var ancak COVID dolayısıyla, daha önce Seoul ve Jakarta'da yarış yapamadık.''

''Umarız ki, sekizinci sezonumuzda bu iki şehir de takvimimizde olur.''

''Yarışlarla ve heyecanla dolu bir takvim olacak. Bana göre, bu şu ana kadar yaptığımız en iyi takvim. Aynı zamanda, bunu, pandemide yapmış olmamızın da bizim için çok özel bir anlamı var.''

2022 yılının Temmuz ayında ilk kez bir Formula E yarışına ev sahipliği yapmak ve seriyle 3 yıllık bir anlaşma imzalamak, Vancouver'ın hedefleri arasında. Kanada'nın bir şehri olan Vancouver, daha önce 1990 ve 2004 yılları arasında IndyCar yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.

Mart ayında, Eindhoven şehri de, Formula E CEO'su Jamie Reigle'a, etkinliği şehirlerinde düzenlemek konusunda isteklerini anlatan bir mektup göndermişti.

Mark Blundell, 1999 CART Vancouver

Mark Blundell, 1999 CART Vancouver

Photo by: Motorsport Images

Autosport'a konuşan Reigle, şunları söyledi: ''O mektubu okudum. Bu proje, yakından ilgilendiğimiz bir proje. Bir pist olarak, çok mantıklı bir seçim, orada gerçekten büyük bir ilgi var.''

"Şimdiye kadar imzalanan bir şey yok ve bu mektubu hiçbir şekilde küçümseme niyetinde değilim. Siyasi desteğin yanı sıra hükümetin verdiği destek ve taahhüt, yarışlarımızın herhangi biri için temel şarttır."

"Temel olarak, yerel komüniteden, şehirden veya yarışacağımız çevreden bir istek gelmeli yoksa, bu etkinliği gerçekleştiremeyiz.''

2021 takvimi güncellemelerinin bir parçası olarak, iptal olan yarışlar yerine, Roma ve Valensiya E-Prix'leri ikili yarışlar haline getirilmişti. 

Formula E yönetiminin, 2021-22 yılında Santiago, Sanya ve Paris'te yarış düzenleme planları olduğu ortaya çıktı.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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