Formula E, 2020/21'de "FIA Dünya Şampiyonası" statüsünü alacak!

Böylelikle 2014 yılında başlayan elektrikli yarış serisi, bu statüye sahip olan Formula 1, Dayanıklılık Şampiyonası, Rallikros Şampiyonası ve Ralli Şampiyonası'na katılmış olacak.

Formula E, dünya şampiyonası statüsü almaları için gereken kriterleri bu yıl itibariyle yerine getirdi. Kriterlerin başında dört üretici ve üç kıtada yarış olması geliyordu. Bu kriter ikinci sezon itibariyle yerine getirildi, ancak takımlara daha yüksek giriş ücreti verilmesi kriteri gecikti.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin üyeleri, yakın zamanda yaptıkları toplantıda bu kararı oyladılar ve Formula E'nin hem kurucusu hem de Başkanı Alejandro Agag'la FIA Başkanı Jean Todt, geçen hafta Paris'teki FIA merkezine gelerek anlaşmayı noktaladılar.

Todt, "Formula E'nin oluşturulması ve geliştirilmesi çok büyük bir maceraydı. Bugün FIA Dünya Şampiyonası statüsüne sahip olmalarını onayladığımız için gururluyum. Bu yolculuğa başladığımız günden beri Formula E, hiç şüphesiz gücüne güç kattı. İki büyük otomobil üreticisi sezon başında seriye katıldı ve toplam takım sayısı 10'u geçti. Bu üreticilerin ve takımların bağlılığı ve profesyonellikleri, her geçen sezon artan sürücü kalitesine yansıyor." dedi.

Agag, "Bir gün FIA Dünya Şampiyonası olmak bizim her zaman büyük bir tutkumuz oldu. Tüm bunlar takımlarımız ve partnerlerimizin özverisiyle ve FIA Başkanı Jean Todt ve federasyonun desteği olmadan mümkün olmazdı. Şimdi bunu başardık. Bu, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası altında açılan yeni bir bölümün sadece başlangıcı olacak." dedi.

Geçen hafta Suudi Arabistan'da başlayan ve devam eden 2019/20 sezonunun şampiyonluğunu kazanan sürücü ya da takıma ise "dünya şampiyonu" unvanı verilmeyecek.