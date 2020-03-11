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Formula E / Son dakika

Formula E, 2019-20 sezonunu iki ay boyunca askıya alacak

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Formula E, 2019-20 sezonunu iki ay boyunca askıya alacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Mar 2020 20:52

Motorsport.com, Formula E'nin Coronavirüs'ün küresel çaptaki etkisi nedeniyle 2019/20 sezonunu iki ay boyunca askıya alacağını öğrendi.

Dünya Sağlık Örgütü, Coronavirüs'ün oldukça etkili şekilde yayıldığını ve bunun artık salgın boyutunu geçip, bir pandemi haline geldiğini açıklamıştı.

Formula E tam da bundan ötürü iki ay boyunca yarışları askıya alma kararı almış gibi görünüyor.

Bu, Güney Kore'deki Seul ve Fransa'daki Paris yarışlarının da erteleneceği anlamına geliyor. Berlin, New York ve Londra ise planlandığı gibi yapılacak.

Formula E, kararı almadan önce hem şehir yetkilileri hem de FIA ile görüştü. 

2019-20 sezonunda şimdiye kadar dört farklı ülkede beş yarış yapıldı.

Resmi açıklamanın Melbourne'deki F1 yarışından sonra yapılması bekleniyor. Bunun temel sebebi, Formula E'nin F1'in açılış yarışını etkilemek istemiyor olması.

Formula E durum hakkında açıklama yapmayı reddetti.

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Seri Formula E
Editör Charles Bradley

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Son sonuçlar Puan Durumu

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