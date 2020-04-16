Formula E 2019-20 sezonunda 5-6 yarış daha yapmak istiyor

Serinin 2019/20 sezonunda, dört organizasyona yayılan beş yarış yapıldı. Ancak FE'nin sportif kurallarında, sezonun bir şampiyona olarak sayılması için en az altı organizasyonun yapılması gerekiyor.

FE an itibariyle sezonu, koronavirüs pandemisi sebebiyle, iki ay boyunca askıya aldı. Ancak bu dönemden sonraki üç organizasyon ile planlanmış durumda - Berlin (21 Haziran), New York (21 Temmuz) ve Londra'daki çifte yarış (25-26 Temmuz).

Motorsport.com'a verdiği özel röportajda Agag, FE'nin ekstra iki veya üç organizasyonu düzenleyebileceğini söyledi.

"Bizim için sezonu, planlanandan daha çok yarışla bitirmek çok güzel olurdu." diyen Agag ekledi: "Amacımız bu. Bunu yapabilecek miyiz? Bilmiyoruz."

"Şu anda ihtimali yüksek veya olacak gibi görünüyor. Haziran'da, Ağustos'ta veya Eylül'de yarışmaya başlayabiliriz. Bu yarışları planlamak için bu aylara sahibiz."

"Bence Avrupa'da yapılacak beş veya altı yarış, veya Jakarta, Seul gibi bir yerde yapılacak bir yarışı hedefliyoruz ve an itibariyle her şey mümkün."

"Tüm şehirler ile çok yakın bir ilişkiye sahibiz. Şehirlerle her zaman iletişim içinde de olduk ve her şey bir seneliğine ertelendi."

Motorsport.com'un, FE'nin 2019/20'de ilk defa yarışacakları yerler olan Jakarta ve Seul'e, bu konuda öncelik verip vermeyeceği sorusuna Agag şu yanıtı verdi: "Eğer Jakarta ve Seul'ü seçersek durumlar biraz karışacak. Yapmak istiyoruz ve bunu deneyebiliriz."

"Özellikle Seul çok önemli olurdu çünkü oradaki koronavirüs vakası sayıları çok fazla düşmüş durumda."

"Ancak sorulması gereken soru, herkesin oraya gitme şansına sahip olup olamayacağı ve karantinalar ile beraber geri dönebilecekleri gibi sorular olmalı. An itibariyle durum, tamamen verilen izinler üzerine olacak."

Agag aynı zamanda bilet satışına bağlı olmayan FE'nin iş modelinin, şampiyonaya kapalı kapılar ardında devam etmeye uygun olduğunu söyledi.

"Modelimiz ile ilgili en büyük avantaj, bizim bilet kazancına çok fazla bağlı olmamamız. Böylece kamuoyu girişi olmadan yarışlarımızı yapabiliriz." diyen Agag ekledi: "Bu konuda biraz esnekliğe sahibiz. Yarıştığımız alanlara, halkı dahil etmeden gidebiliriz ve belki de bunu yapacağız. Bu yüzden bence gayet iyi bir durumdayız."