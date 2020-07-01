FIA, Formula E’nin son maliyet azaltma önlemlerini açıkladı

19 Haziran’daki FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından, FE’nin “sportif ve finansal” sağlığını desteklemek için sportif düzenlemelerde yapılan değişiklikler onaylandı.

Şu anda her sürücü, her ayak başına dört yeni arka ve ön lastiğe sahip. Ancak 2020-21 sezonunda bu %25 azaltılacak.

Takımların operasyonel çalışanları, yani yarış hafta sonlarında FE garajlarındaki çalışanların sayısı 20’den 17’ye düşürülecek.

FIA’dan yapılan açıklamada, “Birlikte, takım formatını yeniden inşa etmeye yönelik olan bu iki karar, yarışmacı takımlara personellerini daha iyi yönetme fırsatı sağlayacak ve yarışlara seyahat edenlerin sayısını azaltarak şampiyonanın karbon ayak izini önemli ölçüde etkileyecek.” ifadeleri kullanıldı.

Son değişiklik, tüketim malzemelerinin maliyetini azaltmak için, bir sezon boyunca kullanılabilecek olan fren disklerinin ve fren balatalarının kullanımını sınırlandıracak.

Yazılım, karoser ve sensörleri etkileyen ek kısıtlamalar, gereksiz masrafları azaltmak için hâlâ FIA ve FE tarafından değerlendiriliyor.

Ayrıca önümüzdeki sezon için “lojistik maliyetlerini büyük ölçüde optimize etmek” için bir Lojistik Çalışma Grubu kurulacak ve küçük takımları desteklemek için ödül parasının dağıtımı yeniden düzenlenecek.

FIA’nın açıklaması şu şekilde devam etti: “Daha fazla verimlilik ve sürdürülebilirlik için kurulan bu uzun vadeli plan, gelecekte Formula E’nin rekabet dengesini ve sürdürülebilirliğini korumak için finansal yönetmeliklerin sonraki tanıtımına liderlik edecek.”

“Hedef, her yarışmacının daha makul ve daha kontrollü maliyetlerle beraber yarış galibiyetleri için mücadele etmesini sağlamak, Formula E’nin elektrikli yarış serilerinin zirvesinde kalmasını sağlamak ve serinin gösterdiği mühendislik zorlukları ile birlikte üreticilerin ilgisini korumak.”

Bu son maliyet azaltma önlemleri, koronavirüsün oluşturduğu finansal hasarla mücadelede, FE araçlarının homologasyon döngüsünde meydana gelen değişikliklerden sonra gelmiş oldu.

Uzatılan homologasyon sürecinin bir parçası olarak artık üreticiler güç aktarma organı bileşenlerini, önümüzdeki iki sezonda sadece bir kez değiştirebilecekler.

Takımlar 2020-21 sezonu için yeni bir güç aktarma organı tanıtmayı seçebilecekleri gibi, 2020-21 sezonunda mevcut güç aktarma organını kullanıp bir sonraki sezonda yenisini tanıtmayı da tercih edebilirler.

Yenilenen Gen2 Evo aracı 2021-22 sezonuna ertelenmişti. Ancak Gen3 araçlar, planlandığı gibi 2022-23 sezonunda kullanılmaya başlanacak.