Formula E
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin ePrix II
06 Ağu
-
06 Ağu
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin ePrix III
08 Ağu
-
08 Ağu
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin ePrix IV
09 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
-
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
-
13 Ağu
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula E / Son dakika

FIA, Formula E’nin son maliyet azaltma önlemlerini açıkladı

paylaşım
yorumlar
FIA, Formula E’nin son maliyet azaltma önlemlerini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
1 Tem 2020 00:00

FIA, Formula E’nin her takım için lastik ve personel sayısını azaltacağı ve şampiyonanın çevre üzerindeki etkisini azaltacağı yeni düzenlemeleri duyurdu.

19 Haziran’daki FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından, FE’nin “sportif ve finansal” sağlığını desteklemek için sportif düzenlemelerde yapılan değişiklikler onaylandı.

Şu anda her sürücü, her ayak başına dört yeni arka ve ön lastiğe sahip. Ancak 2020-21 sezonunda bu %25 azaltılacak.

Takımların operasyonel çalışanları, yani yarış hafta sonlarında FE garajlarındaki çalışanların sayısı 20’den 17’ye düşürülecek.

FIA’dan yapılan açıklamada, “Birlikte, takım formatını yeniden inşa etmeye yönelik olan bu iki karar, yarışmacı takımlara personellerini daha iyi yönetme fırsatı sağlayacak ve yarışlara seyahat edenlerin sayısını azaltarak şampiyonanın karbon ayak izini önemli ölçüde etkileyecek.” ifadeleri kullanıldı.

İlgili haberler:

Son değişiklik, tüketim malzemelerinin maliyetini azaltmak için, bir sezon boyunca kullanılabilecek olan fren disklerinin ve fren balatalarının kullanımını sınırlandıracak.

Yazılım, karoser ve sensörleri etkileyen ek kısıtlamalar, gereksiz masrafları azaltmak için hâlâ FIA ve FE tarafından değerlendiriliyor.

Ayrıca önümüzdeki sezon için “lojistik maliyetlerini büyük ölçüde optimize etmek” için bir Lojistik Çalışma Grubu kurulacak ve küçük takımları desteklemek için ödül parasının dağıtımı yeniden düzenlenecek.

FIA’nın açıklaması şu şekilde devam etti: “Daha fazla verimlilik ve sürdürülebilirlik için kurulan bu uzun vadeli plan, gelecekte Formula E’nin rekabet dengesini ve sürdürülebilirliğini korumak için finansal yönetmeliklerin sonraki tanıtımına liderlik edecek.”

“Hedef, her yarışmacının daha makul ve daha kontrollü maliyetlerle beraber yarış galibiyetleri için mücadele etmesini sağlamak, Formula E’nin elektrikli yarış serilerinin zirvesinde kalmasını sağlamak ve serinin gösterdiği mühendislik zorlukları ile birlikte üreticilerin ilgisini korumak.”

Bu son maliyet azaltma önlemleri, koronavirüsün oluşturduğu finansal hasarla mücadelede, FE araçlarının homologasyon döngüsünde meydana gelen değişikliklerden sonra gelmiş oldu.

Uzatılan homologasyon sürecinin bir parçası olarak artık üreticiler güç aktarma organı bileşenlerini, önümüzdeki iki sezonda sadece bir kez değiştirebilecekler.

Takımlar 2020-21 sezonu için yeni bir güç aktarma organı tanıtmayı seçebilecekleri gibi, 2020-21 sezonunda mevcut güç aktarma organını kullanıp bir sonraki sezonda yenisini tanıtmayı da tercih edebilirler.

Yenilenen Gen2 Evo aracı 2021-22 sezonuna ertelenmişti. Ancak Gen3 araçlar, planlandığı gibi 2022-23 sezonunda kullanılmaya başlanacak.

Sonraki haber
Glock: "eSpor cezası, Audi'nin Abt'ı göndermesi için bir bahaneydi"

Önceki haber

Glock: "eSpor cezası, Audi'nin Abt'ı göndermesi için bir bahaneydi"

Sonraki haber

Formula E Gen3 bataryalarını Williams geliştirecek

Formula E Gen3 bataryalarını Williams geliştirecek

Çok Okunanlar Bugün

Marko, Vettel'in bu yıl ilk üçe girebileceğine inanmıyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Marko, Vettel'in bu yıl ilk üçe girebileceğine inanmıyor

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"
Formula 1 / Formula 1
25dk

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"

Ricciardo: "Renault, 2019'a kıyasla çok gelişti"
Formula 1 / Formula 1
1s

Ricciardo: "Renault, 2019'a kıyasla çok gelişti"

Verstappen: "Tek sorunumuz şasi değil, motoru da geliştirmeliyiz"
Formula 1 / Formula 1
2s

Verstappen: "Tek sorunumuz şasi değil, motoru da geliştirmeliyiz"

"Perez'in menajeri Haas ve Alfa Romeo ile görüşüyor"
Formula 1 / Formula 1

"Perez'in menajeri Haas ve Alfa Romeo ile görüşüyor"

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor
Formula 1 / Formula 1

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı
Formula 1 / Formula 1

Mercedes'in motor gücü Marko'yu şaşırttı

Macaristan GP'de yağmur ihtimali var
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP'de yağmur ihtimali var

Son Haberler

Agag: "Motor sporlarının iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü büyük"
Formula E / Formula E
50dk

Agag: "Motor sporlarının iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü büyük"

2020/21 Formula E sezonunda Bird'in yerini Cassidy alacak
Formula E / Formula E

2020/21 Formula E sezonunda Bird'in yerini Cassidy alacak

Bird, 2020/21 Formula E sezonunda Jaguar ile yarışacak
Formula E / Formula E

Bird, 2020/21 Formula E sezonunda Jaguar ile yarışacak

Audi’den gönderilen Abt, NIO ile anlaştı
Formula E / Formula E

Audi’den gönderilen Abt, NIO ile anlaştı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko, Vettel'in bu yıl ilk üçe girebileceğine inanmıyor

1s
2
Formula 1

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"

25dk
3
Formula 1

"Perez'in menajeri Haas ve Alfa Romeo ile görüşüyor"

4
Formula 1

Verstappen: "Tek sorunumuz şasi değil, motoru da geliştirmeliyiz"

2s
5
Formula 1

Ricciardo: "Renault, 2019'a kıyasla çok gelişti"

1s

Son Videolar

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı 24:32
Formula E

#ThinkingForward Alejandro Agag röportajı

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış 00:00
Formula E

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge 2. Yarış

Race at Home Challenge: Yarış özeti 01:57
Formula E

Race at Home Challenge: Yarış özeti

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları 09:11
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi takım telsizi konuşmaları

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri 06:52
Formula E

Marakeş E-Prix: En iyi araç üstü görüntüleri

Son Haberler

Agag: "Motor sporlarının iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü büyük"
FE

Agag: "Motor sporlarının iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü büyük"

2020/21 Formula E sezonunda Bird'in yerini Cassidy alacak
FE

2020/21 Formula E sezonunda Bird'in yerini Cassidy alacak

Bird, 2020/21 Formula E sezonunda Jaguar ile yarışacak
FE

Bird, 2020/21 Formula E sezonunda Jaguar ile yarışacak

Audi’den gönderilen Abt, NIO ile anlaştı
FE

Audi’den gönderilen Abt, NIO ile anlaştı

Hankook, Gen3 döneminde Formula E'nin yeni lastik tedarikçisi olacak
FE

Hankook, Gen3 döneminde Formula E'nin yeni lastik tedarikçisi olacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.