FIA Formula E Tokyo E-Prix: Dan Ticktum’dan son turda muhteşem zafer!
Formula E 2025/2026 Dünya Şampiyonası’nın 14. ayağı olan Tokyo E-Prix çift yarış hafta sonunun ilk mücadelesinde Dan Ticktum, son turdaki cesur atağıyla unutulmaz bir galibiyete ulaştı.
Dan Ticktum, Cupra Kiro
Fotoğraf: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jake Dennis, uzun süre liderliği kontrol altında tuttu. Ancak Cupra Kiro pilotu Dan Ticktum, yarışın orta bölümünde kısa süreliğine öne geçmesinin ardından yeniden Dennis’in arkasına düştü. Son turda üç viraj kala yaptığı cesur fren hamlesiyle rakibini geçmeyi başaran Britanyalı pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun en etkileyici galibiyetlerinden birine imza attı.
Dennis ikinci sırada finiş görerek şampiyonada üçüncülüğe yükselirken, Citroën pilotu Nick Cassidy podyumu tamamlayan isim oldu.
Şampiyona lideri Pascal Wehrlein için ise Tokyo’da tam anlamıyla kabus yaşandı. Alman pilot, Antonio Félix da Costa ile yaşadığı temasın ardından yarış dışı kalarak önemli puanlar kaybetti. Bu gelişmeyi iyi değerlendiren Jaguar pilotu Mitch Evans ise 16. sıradan başladığı yarışı dördüncü sırada tamamlayarak dikkat çekici bir geri dönüş gerçekleştirdi ve pilotlar klasmanında liderliği yeniden ele geçirdi.
Mitch Evans dördüncü sırada finiş görürken, Edoardo Mortara beşinci oldu. Jean-Éric Vergne altıncı sırayı elde ederken, Oliver Rowland yedinci sırada damalı bayrağı gördü. Josep Maria Martí yarışı sekizinci sırada tamamlarken, António Félix da Costa dokuzuncu oldu. İlk 10’u tamamlayan isim ise Taylor Barnard oldu.
Tokyo E-Prix hafta sonu, ikinci yarışla devam edecek ve şampiyonluk mücadelesinde dengelerin bir kez daha değişmesi bekleniyor.
YARIŞ
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Puan
|Yarış dışı
|1
|D. Ticktum Cupra Kiro
|33
|36
|
47'41.746
|116.6
|25
|2
|J. Dennis Andretti Formula E
|27
|36
|
+0.380
47'42.126
|0.380
|116.6
|18
|3
|N. Cassidy Citroën Racing
|37
|36
|
+0.617
47'42.363
|0.237
|116.6
|15
|4
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|36
|
+4.763
47'46.509
|4.146
|116.4
|12
|5
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|36
|
+6.223
47'47.969
|1.460
|116.4
|10
|6
|J. Vergne Citroën Racing
|25
|36
|
+6.619
47'48.365
|0.396
|116.3
|8
|7
|O. Rowland Nissan e.dams
|1
|36
|
+7.159
47'48.905
|0.540
|116.3
|6
|8
|
P. Martí Cupra Kiro
|3
|36
|
+7.516
47'49.262
|0.357
|116.3
|4
|9
|A. Felix da Costa Jaguar Racing
|13
|36
|
+7.765
47'49.511
|0.249
|116.3
|2
|10
|T. Barnard DS Penske
|77
|36
|
+10.456
47'52.202
|2.691
|116.2
|1
|11
|L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|36
|
+11.411
47'53.157
|0.955
|116.2
|12
|J. Eriksson Virgin Racing
|14
|36
|
+14.380
47'56.126
|2.969
|116.0
|13
|F. Drugovich Andretti Formula E
|28
|36
|
+15.391
47'57.137
|1.011
|116.0
|14
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|36
|
+15.808
47'57.554
|0.417
|116.0
|15
|M. Gunther DS Penske
|7
|36
|
+19.028
48'00.774
|3.220
|115.8
|16
|N. Nato Nissan e.dams
|23
|36
|
+36.804
48'18.550
|17.776
|115.1
|17
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|36
|
+46.973
48'28.719
|10.169
|114.7
|18
|N. Müller Porsche Team
|51
|36
|
+1'04.205
48'45.951
|17.232
|114.1
|19
|Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|36
|
+1'11.524
48'53.270
|7.319
|113.8
|dnf
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|24
|
+12 Tur
47'59.410
|12 Tur
|Yarış dışı
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