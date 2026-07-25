FIA Formula E Tokyo E-Prix: Dan Ticktum’dan son turda muhteşem zafer!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jake Dennis, uzun süre liderliği kontrol altında tuttu. Ancak Cupra Kiro pilotu Dan Ticktum, yarışın orta bölümünde kısa süreliğine öne geçmesinin ardından yeniden Dennis’in arkasına düştü. Son turda üç viraj kala yaptığı cesur fren hamlesiyle rakibini geçmeyi başaran Britanyalı pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun en etkileyici galibiyetlerinden birine imza attı.

Dennis ikinci sırada finiş görerek şampiyonada üçüncülüğe yükselirken, Citroën pilotu Nick Cassidy podyumu tamamlayan isim oldu.

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein için ise Tokyo’da tam anlamıyla kabus yaşandı. Alman pilot, Antonio Félix da Costa ile yaşadığı temasın ardından yarış dışı kalarak önemli puanlar kaybetti. Bu gelişmeyi iyi değerlendiren Jaguar pilotu Mitch Evans ise 16. sıradan başladığı yarışı dördüncü sırada tamamlayarak dikkat çekici bir geri dönüş gerçekleştirdi ve pilotlar klasmanında liderliği yeniden ele geçirdi.

Mitch Evans dördüncü sırada finiş görürken, Edoardo Mortara beşinci oldu. Jean-Éric Vergne altıncı sırayı elde ederken, Oliver Rowland yedinci sırada damalı bayrağı gördü. Josep Maria Martí yarışı sekizinci sırada tamamlarken, António Félix da Costa dokuzuncu oldu. İlk 10’u tamamlayan isim ise Taylor Barnard oldu.

Tokyo E-Prix hafta sonu, ikinci yarışla devam edecek ve şampiyonluk mücadelesinde dengelerin bir kez daha değişmesi bekleniyor.