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Yarış raporu
Formula E Tokyo ePrix II

FIA Formula E Tokyo E-Prix: Dan Ticktum’dan son turda muhteşem zafer!

Formula E 2025/2026 Dünya Şampiyonası’nın 14. ayağı olan Tokyo E-Prix çift yarış hafta sonunun ilk mücadelesinde Dan Ticktum, son turdaki cesur atağıyla unutulmaz bir galibiyete ulaştı. 

Emine Kökçü
Düzenlendi:
Dan Ticktum, Cupra Kiro

Dan Ticktum, Cupra Kiro

Fotoğraf: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jake Dennis, uzun süre liderliği kontrol altında tuttu. Ancak Cupra Kiro pilotu Dan Ticktum, yarışın orta bölümünde kısa süreliğine öne geçmesinin ardından yeniden Dennis’in arkasına düştü. Son turda üç viraj kala yaptığı cesur fren hamlesiyle rakibini geçmeyi başaran Britanyalı pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun en etkileyici galibiyetlerinden birine imza attı. 

Dennis ikinci sırada finiş görerek şampiyonada üçüncülüğe yükselirken, Citroën pilotu Nick Cassidy podyumu tamamlayan isim oldu. 

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein için ise Tokyo’da tam anlamıyla kabus yaşandı. Alman pilot, Antonio Félix da Costa ile yaşadığı temasın ardından yarış dışı kalarak önemli puanlar kaybetti. Bu gelişmeyi iyi değerlendiren Jaguar pilotu Mitch Evans ise 16. sıradan başladığı yarışı dördüncü sırada tamamlayarak dikkat çekici bir geri dönüş gerçekleştirdi ve pilotlar klasmanında liderliği yeniden ele geçirdi. 

Mitch Evans dördüncü sırada finiş görürken, Edoardo Mortara beşinci oldu. Jean-Éric Vergne altıncı sırayı elde ederken, Oliver Rowland yedinci sırada damalı bayrağı gördü. Josep Maria Martí yarışı sekizinci sırada tamamlarken, António Félix da Costa dokuzuncu oldu. İlk 10’u tamamlayan isim ise Taylor Barnard oldu.

Tokyo E-Prix hafta sonu, ikinci yarışla devam edecek ve şampiyonluk mücadelesinde dengelerin bir kez daha değişmesi bekleniyor.

YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Puan Yarış dışı
1 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 36

47'41.746

   116.6 25  
2 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 36

+0.380

47'42.126

 0.380 116.6 18  
3 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 36

+0.617

47'42.363

 0.237 116.6 15  
4 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 36

+4.763

47'46.509

 4.146 116.4 12  
5 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 36

+6.223

47'47.969

 1.460 116.4 10  
6 France J. Vergne Citroën Racing 25 36

+6.619

47'48.365

 0.396 116.3 8  
7 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 36

+7.159

47'48.905

 0.540 116.3 6  
8
P. Martí Cupra Kiro
 3 36

+7.516

47'49.262

 0.357 116.3 4  
9 Portugal A. Felix da Costa Jaguar Racing 13 36

+7.765

47'49.511

 0.249 116.3 2  
10 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 36

+10.456

47'52.202

 2.691 116.2 1  
11 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 36

+11.411

47'53.157

 0.955 116.2    
12 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 36

+14.380

47'56.126

 2.969 116.0    
13 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 36

+15.391

47'57.137

 1.011 116.0    
14 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 36

+15.808

47'57.554

 0.417 116.0    
15 Germany M. Gunther DS Penske 7 36

+19.028

48'00.774

 3.220 115.8    
16 France N. Nato Nissan e.dams 23 36

+36.804

48'18.550

 17.776 115.1    
17 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 36

+46.973

48'28.719

 10.169 114.7    
18 Switzerland N. Müller Porsche Team 51 36

+1'04.205

48'45.951

 17.232 114.1    
19 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 36

+1'11.524

48'53.270

 7.319 113.8    
dnf Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 24

+12 Tur

47'59.410

 12 Tur     Yarış dışı
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