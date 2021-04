FIA, FE takımlarına fren sistemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi

Venturi Racing sürücüsü Mortara, Suudi Arabistan’da kablolu fren sistemi hatası yüzünden geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın sonucunda, hem Mercedes araçları hem de Venturi araçları sıralama turlarına katılamadı ancak Pazar günü gerçekleştirilen gece yarışına katılabildiler.

FIA, tüm takımlardan, Roma E-Prix’sinden önce fren sistemlerinin arıza modu ve etki analizini (FMEA) kontrol etmelerini talep etti.

Üreticiler, araçlarının homologasyonuna bağlı tüm olası sorun senaryolarını değerlendirecek bir liste oluşturulması istendi.

Teknik delege Laurent Arnaud’nun açıkladığı bülten şöyle: ‘’Özellikle, eğer sürücü herhangi bir nedenden dolayı (sızıntı, fren kaliperi sorunu gibi) ön frenini kaybederse, sistem bunu algılayıp, arka frenleri (regen veya kablolu fren sistemini) aktive edebilmelidir.’’

Mortara’nın kazasında, fren pedalı tamamen basılı olmasına rağmen, ön frenlere uygulanan basınç sıfırdı. Bu, yüksek ihtimalle bir sızıntı sonucu ortaya çıkmış bir hataydı.

‘’Bu sensörler, fren sistemindeki herhangi bir sızıntıyı belirlemesi gerekir.’’

FIA, Mortara’nın kazasının kökeninin hâlâ tam olarak tanımlanamadığını, ancak şu anda şaside kullanılan ortak parçalarda bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Marshals remove the car of Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, from a barrier after his crash

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images