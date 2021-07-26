FIA, di Grassi'nin yaşadıklarının ardından Formula E'deki açığı kapatacak

Audi sürücüsü, oldukça yavaş ilerleyen güvenlik aracı periyodunda Londra ExCel pistinin 50 km/s hız sınırına sahip pit yoluna girdiğinde 8. sıradaydı.

Güvenlik aracı esnasında pite gelmek kurallarda yasak olan bir şey değil ancak di Grassi pite geldiğinde herhangi bir işlem yapılmadı ve bu pitten geçme cezasına neden oldu. Audi, bu cezayı di Grassi'ye bildirmedi ve Brezilyalı pilot böylece cezayı çekmeden yarışı sürdürdü. Di Grassi, en sonunda yarıştan tamamen men edildi.

Geçen sene de benzer bir olay Berlin'de yaşanmış; her iki Mahindra Racing sürücüsü tam sarı bayrak seansında pite gelerek pozisyon kazanmıştı.

Bunun üzerine sarı bayrak seansı için kurallarda düzenleme yapıldı ancak güvenlik aracı periyodu için benzer engelleme gelmedi. Audi, bunu kullanarak bir strateji yaptı ve neredeyse yarışı kazanacaktı.

Motorsport.com'a konuşan FIA Formula E Yarış Direktörü Frederic Berntrand, güvenlik aracı periyodunda pozisyon kazanma amaçlı pitten geçişlerin yasaklanacağını söyledi.

Şu ana kadar takımlar, birçok serinin aksine güvenlik aracı periyodunda pit yolunun açık kalması için lobi çalışmaları yürütmüştü.

Bertrand, "Galibiyet elde edemediler çünkü stratejiyi doğru bir şekilde yapamadılar."

"Ancak yine de, tepki vermeli ve bu kuralı değiştirmeliyiz. Bunu doğru bir şekilde yapsalardı, ne olurdu söyleyemem."

"Şu an için önemli olan, o stratejinin işe yaramamış olması. Ancak saf yarış açısından ilginç bir sahne olabilirdi." dedi.

The Safety Car Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu tartışma, bu sene FIA kuralları nedeniyle yaşanan en son tartışma oldu. Daha önce de Valensiya'da araçların enerji kullanım limitlerini aşması nedeniyle toplu bir şekilde yavaşlamaları ve yarış dışı kalmaları gündeme oturmuştu.

Yaşananların Formula E'yi gülünç duruma düşürüp düşürmediği sorulduğunda Bertrand, "Bu, benim için farklı bir konu."

"Küresel imaj açısından benim sorunum, daha çok pit yolunda olan ve sonunda düzgün bir şekilde yapılamayan şey (Audi'nin Grassi'ye cezayı bildirmemesi). Benim için konu orada kapandı."

"Gelecekte benzer hamlelerin olmadığından emin olacağız."

"Gerçek sorun, onların durmaları gereken zamanda durmamaları oldu. Ardından bir süre lider oldular ve yarışı tamamlamaya dahi çalıştılar. Bu ne olursa olsun olmamalıydı." dedi.