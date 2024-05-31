Ferrari, Formula E'ye mi katılacak?

Ferrari önümüzdeki ay kendi batarya ve elektrikli araç filosunu üreteceği ilk elektrifikasyon tesisini açmaya hazırlanıyor.

Yeni 'e-bina' üzerindeki çalışmalar 2022'den bu yana 500 milyon avro maliyetle devam ederken, burada 250 kadar istihdam yaratılmış olacak.

SK On, 2019'dan bu yana Ferrari'nin SF90 Stradale ve 296 GTB gibi hibrit modelleri için batarya hücreleri tedarik ediyordu.

Bu işbirliği bu yılın başında yenilenmiş olsa da Ferrari, 2025'in sonuna kadar ilk elektrikli aracını üreteceğini duyurmasıyla birlikte, ileriye dönük olarak batarya teknolojisinin geliştirilmesinde daha aktif bir rol oynamaya hazırlanıyor.

Bu önemli yatırım, Formula E ile potansiyel bir temas kurulmasına yol açtı.

Ferrari ile görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorulduğunda Dodds şu yanıtı verdi “Belki de!"

“İtalya'da bir elektrifikasyon tesisi kuracaklarını duyurdular ve gelecekte kuracakları elektrikli hattan bahsettiler."

"Bunun ilk kez hibrit yerine saf elektrikli bir hat olacağını söylediler.”

Ferrari Formula 1 ile eşanlamlı olsa da, son olarak geçtiğimiz sezon Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en üst sınıfına döndü.

Dodds şöyle devam etti: “Bence Ferrari'nin gelişi şampiyonaya destek olacak."

“Çok şanslıyız çünkü Porsche'nin kanında da aynı motor sporları geçmişi var, Maserati'nin de öyle, ancak onlar Ferrari'nin motor sporlarında yer aldığı bir dönemde motor sporlarından ayrıldılar."

“Ferrari, büyük bir güvenilirliğin yanı sıra inanılmaz sadık bir taraftar kitlesi olan Tifosi'yi getiriyor."

“Bence eski motor sporları taraftarlarının buraya bakması konusunda Ferrari'nin harika bir iş çıkaracağını düşünüyorum.

“Gelmelerini gelmemelerine tercih ederim. Şampiyonaya destek vereceğini düşünüyorum."

Ferrari sözcüsü şimdilik odak noktalarının Formula 1 ve dayanıklılık yarışları olduğunu söylemekle yetindi.