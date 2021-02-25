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Formula E / Son dakika

Fenestraz, Riyad FE yarışlarında Jaguar’a yedek sürücülük yapacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Renault Formula 1'in eski genç sürücüsü, Sacha Fenestraz, önümüzdeki hafta Riyad’daki FE sezon açılışını yapacak gece yarışlarında, Jaguar’ın yedek sürücülüğünü yapacak.

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Fenestraz, Riyad FE yarışlarında Jaguar’a yedek sürücülük yapacak

Fenestraz, geçen sezon, Marakeş’teki çaylak testinde Jaguar’la sürmüştü ve bu testte en hızlı onuncu kişi olarak, diğer test sürücüsü Jamie Chadwick’i geçmişti.

Fransız sürücü, yedek pilot görevini Tom Blomqvist’ten devralacak. Blomqvist, geçen sezon, James Calado'nun Berlin’deki son iki yarışı, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’na katılmak için kaçırdığında, onun yerine çağırılmıştı.

Ancak Blomqvist’in, NIO 333’ün tam zamanlı sürücüsü olarak Oliver Turvey’in yanına katılmasının ardından Jaguar’ın, son iki yıldaki üçüncü yedek sürücüsünü alması gerekti. İlk yedek sürücüleri Alex Lynn ise 2020 sezonunun ortasında Mahindra Racing’e katılmak için takımı bırakmıştı.

Fenestraz 2018’de Renault sürücü akademisinin bir üyesiydi, ancak Carlin ekibiyle düşük bir performans göstermesiyle, tek yıl katıldığı Avrupa F3 sezonundan sonra akademi tarafından bırakıldı.

Avrupa’da devam etmek için yetersiz bütçesi yüzünden ve bununla gelen yarışmayı tamamen bırakma olasılığından dolayı Fenestraz, 2019’da Uzak Doğu’ya taşınmıştı ve Japon F3 ve SUPER GT’nin GT300 sınıfına katılmıştı.

Japonya’ya taşınmasının ardından, sürücü başarı göstermeye başladı. Fransız sürücü, Japon F3’ünde şampiyonada dominasyon gösterdi ve GT300’de de bir podyum alarak, Toyota ile bir kontrat imzaladı.

Fenestraz, Japonya’nın en büyük iki kategorisi olan, SUPER GT’nin GT500 sınıfını dördüncü bitirerek, Super Formula’da da 13.lüğü aldı.

Fenestraz, 2021’de Toyota’yla Japonya’da kalacak fakat takımın kardeş arabasına geçip, yeni Envision Virgin sürücüsü Nick Cassidy’nin 37 numaralı TOM’S Supra’sında yerini alacak. Super Formula’da da, Kondo Racing’le ikinci sezonlarında devam edecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Sacha Fenestraz
Takımlar Jaguar Racing
Editör Rachit Thukral

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