Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak!
Aston Martin ve McLaren yedek pilotu Felipe Drugovich, gelecek hafta Maserati ile Berlin'deki Formula E çaylak testinde yer alacak.
Brezilyalı pilot, Lance Stroll'un bileğinden sakatlanmasının ardından Aston Martin ile F1 sezon öncesi testlerine katılmış ve Bahreyn GP'sinde yarışmaya çok yaklaşmıştı -ta ki Stroll erkenden iyileşene ve piste çıkana dek.
Son Formula 2 şampiyonu Drugovich, Berlin E-Prix'sinin ardından önümüzdeki Pazartesi günü Maserati MSG Racing ile ilk Formula E testini gerçekleştirecek.
Maserati ile piste çıkacak diğer isimse Formula 3'ün gelecek vadeden sürücülerinden Hugh Barter.
Drugovich, "Maserati Tipo Folgore ve Gen3 Formula E'yi ilk kez deneyimlemek için sabırsızlanıyorum."
"FE beni her zaman büyülemiş olan bir seri ve geçtiğimiz sezonlarda yarıştığım tek kişilik araçlara kıyasla tamamen elektrikli bir aracın farklılıklarını deneyimlemek ilgi çekici olacak."
"Ayrıca henüz ilk sezonundaki böylesine ikonik bir markanın gelişiminde aktif bir rol oynayacağımı bilmek de büyük bir onur. Çok heyecanlıyım." dedi.
Eski Williams yedek pilotu Jack Aitken da Envision Racing ile teste katılacak, kendisine bir diğer F3 sürücüsü Jonny Edgar eşlik edecek.
2022 GB3 şampiyonu ve F3 sürücüsü Luke Browning de McLaren için pistte olacak. Browning'e WEC sürücüsü Charlie Eastwood eşlik edecek.
Şampiyona lideri Porsche ise David Beckmann ve Yifei Ye ile piste çıkacak.
David Beckmann will take some time out from autograph duty and get behind the wheel
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Andretti'nin tercihi F2 sürücüsü Zane Maloney ve Indy Lights şampiyonu Linus Lundqvist olurken, Nissan son F3 şampiyonu Victor Martins ve eski F2 sürücüsü Luca Ghiotto ile pistte olacak.
Abt Cupra ise son ETCR şampiyonu Adrien Tambay ve FRECA sürücüsü Tim Tramnitz'i tercih etti.
Formula E Berlin çaylak testi sürücü kadrosu
Abt
Adrien Tambay
Tim Tramnitz
Andretti Autosport
Linus Lundqvist
Zane Maloney
DS Penske
HBD
HBD
Envision Racing
Jack Aitken
Jonny Edgar
Jaguar
HBD
HBD
Mahindra
HBD
HBD
Maserati MSG Racing
Felipe Drugovich
Hugh Barter
McLaren
Luke Browning
Charlie Eastwood
NIO 333
HBD
HBD
Nissan
Victor Martins
Luca Ghiotto
Porsche
David Beckmann
Yifei Ye
Drugovich, testin son gününde Aston Martin ile piste çıkacak
Drugovich, testin son gününde Aston Martin ile piste çıkacak Drugovich, testin son gününde Aston Martin ile piste çıkacak
Resmi: Drugovich, Aston Martin'in gelişim programına katıldı
Resmi: Drugovich, Aston Martin'in gelişim programına katıldı Resmi: Drugovich, Aston Martin'in gelişim programına katıldı
Drugovich, Aston Martin ile test pilotluğu için görüşüyor mu?
Drugovich, Aston Martin ile test pilotluğu için görüşüyor mu? Drugovich, Aston Martin ile test pilotluğu için görüşüyor mu?
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