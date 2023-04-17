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Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak!

Aston Martin ve McLaren yedek pilotu Felipe Drugovich, gelecek hafta Maserati ile Berlin'deki Formula E çaylak testinde yer alacak.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Felipe Drugovich, Maserati ile Formula E çaylak testine katılacak!
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Brezilyalı pilot, Lance Stroll'un bileğinden sakatlanmasının ardından Aston Martin ile F1 sezon öncesi testlerine katılmış ve Bahreyn GP'sinde yarışmaya çok yaklaşmıştı -ta ki Stroll erkenden iyileşene ve piste çıkana dek.

Son Formula 2 şampiyonu Drugovich, Berlin E-Prix'sinin ardından önümüzdeki Pazartesi günü Maserati MSG Racing ile ilk Formula E testini gerçekleştirecek.

Maserati ile piste çıkacak diğer isimse Formula 3'ün gelecek vadeden sürücülerinden Hugh Barter.

Drugovich, "Maserati Tipo Folgore ve Gen3 Formula E'yi ilk kez deneyimlemek için sabırsızlanıyorum."

"FE beni her zaman büyülemiş olan bir seri ve geçtiğimiz sezonlarda yarıştığım tek kişilik araçlara kıyasla tamamen elektrikli bir aracın farklılıklarını deneyimlemek ilgi çekici olacak."

"Ayrıca henüz ilk sezonundaki böylesine ikonik bir markanın gelişiminde aktif bir rol oynayacağımı bilmek de büyük bir onur. Çok heyecanlıyım." dedi.

Eski Williams yedek pilotu Jack Aitken da Envision Racing ile teste katılacak, kendisine bir diğer F3 sürücüsü Jonny Edgar eşlik edecek.

2022 GB3 şampiyonu ve F3 sürücüsü Luke Browning de McLaren için pistte olacak. Browning'e WEC sürücüsü Charlie Eastwood eşlik edecek.

Şampiyona lideri Porsche ise David Beckmann ve Yifei Ye ile piste çıkacak.

David Beckmann will take some time out from autograph duty and get behind the wheel

David Beckmann will take some time out from autograph duty and get behind the wheel

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Andretti'nin tercihi F2 sürücüsü Zane Maloney ve Indy Lights şampiyonu Linus Lundqvist olurken, Nissan son F3 şampiyonu Victor Martins ve eski F2 sürücüsü Luca Ghiotto ile pistte olacak.

Abt Cupra ise son ETCR şampiyonu Adrien Tambay ve FRECA sürücüsü Tim Tramnitz'i tercih etti.

 

Formula E Berlin çaylak testi sürücü kadrosu

Abt
Adrien Tambay
Tim Tramnitz

Andretti Autosport
Linus Lundqvist
Zane Maloney

DS Penske
HBD
HBD

Envision Racing
Jack Aitken
Jonny Edgar

Jaguar
HBD
HBD

Mahindra
HBD
HBD

Maserati MSG Racing
Felipe Drugovich
Hugh Barter

McLaren
Luke Browning
Charlie Eastwood

NIO 333
HBD
HBD

Nissan
Victor Martins
Luca Ghiotto

Porsche
David Beckmann
Yifei Ye

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