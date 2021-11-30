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Formula E Haberler

FE testinin ikinci gününde Vandoorne lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valensiya'da gerçekleştirilen Formula E testinin ikinci gününde Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne en hızlı isim oldu.

FE testinin ikinci gününde Vandoorne lider

Belçikalı sürücü, en hızlı derecenin sürekli olarak geliştiği öğleden sonra seansında, en hızlı zamana imza attı ve ilk sırada yer aldı.

Vandoorne, Ricardo Tormo pistinde 1:26.045'lik bir zaman turu yakaladı ve Robin Frijns'ın pazar günkü en hızlı derecesinden yaklaşık 0.9 saniye daha iyi bir tur çıkardı.

Venturi Racing sürücüsü Edoardo Mortara, en hızlı zaman turu denemesinde Vandoorne'un derecesinden sadece 0.044 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.

Böylelikle Mercedes güç ünitesi kullanan araçlar 1-2 oldu.

2021'deki ilk senesinde Formula E'ye damga vuran ve şampiyonluğu ufak bir farkla kaçıran Jake Dennis, Andretti Autosport ile 0.055 saniye geride kalıp üçüncü oldu. 

Takımların 2021'dek kullandığı güç ünitelerini homologe etmesi nedeniyle testlerde dayanıklılık sorunu yaşayan kişi sayısı çok azdı.

Seans içerisindeki tek kırmızı bayrak, iki kez Formula E şampiyonu Jean Eric Vergne'in küçük bir spin atması sonucu sallandı. Seansa devam etti ancak pist üstünde çok fazla çakıl olduğu için hakemlerin temizlik çalışması yapması gerekti.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Son şampiyon Nyck de Vries dördüncü en hızlı isimdi ve sürekli olarak ön grupta yer aldı.

Pascal Wehrlein, Jaguar Racing sürücüsü Mitch Evans ve Venturi'nin yeni sürücüsü Lucas di Grassi'nin önünde beşinci sırada yer aldı. Mahindra sürücüleri Oliver Rowland ve Alexander Sims ise  ilk dokuzu tamamladı.

1:26.732'lik turuyla, bir süre lider giden Porsche sürücüsü Andre Lotterer, önceki turunu 0.3 saniye geliştirmesine rağmen ancak 10. olabildi.

DS Techeetah'ın şampiyon ismi Antonio Felix da Costa, sabah bölümünde en hızlı isimdi. Ancak, öğleden sonra seansında temsili olmayan 1:30.488'lik turuyla en yavaş isim oldu.

Ancak Portekizli sürücü, takım arkadaşı Vergne'nin 47 turuna karşı, 52 tur attı ve seansın en çok tur atan ismi oldu.

Vergne de 20. sırada yer aldı. Bu iki Techeetah'ı W Series ile testlere katılan Alice Powell ayırdı.

Indy Lights şampiyonu ve yeni Formula E sürücüsü Oliver Askew, Andretti Autosport ile 11. olurken, Antonio Giovinazzi ve Dan Ticktum sırasıyla 17. ve 19. oldular. İkiliyi Oliver Turvey ayırdı.

 

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