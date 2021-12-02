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Formula E Test raporu

FE sezon öncesi testi: Mortara son günü lider olarak kapattı

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Formula E 2021 şampiyona ikincisi Edoardo Mortara, Valencia’daki sezon öncesi testlerinin son gününde en hızlı isim olmayı başardı.

FE sezon öncesi testi: Mortara son günü lider olarak kapattı

Ricardo Tormo pistinde çarşamba günü düzenlenen medya gününde sürüş yapılmamasının ardından sürücüler, perşembe günü 6 saatlik seansta piste çıktılar.

Geçtiğimiz sezonu Nyck de Vries’in sadece 7 puan gerisinde tamamlayan Mortara, günün ortalarında kaydettiği 1:25.763’lük tur ile liderliğe yükseldi.

Günün sonuna kadar bu turu geçebilen olmayınca, Venturi sürücüsü Mortara seansın lideri oldu.

DS Techeetah sürücüsü Jean-Eric Vergne, iyi bir derece kaydetse de 0.041 saniye geride kaldı ve günü ikinci sırada tamamladı.

Mercedes’ten Stoffel Vandoorne 0.098 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Jaguar’dan Mitch Evans dördüncü, Porsche’den Pascal Wehrlein beşinci oldu.

Son şampiyon De Vries altıncı sırada kendisine yer bulurken, Nick Cassidy yedinci, Robin Frijns sekizinci oldu. Bu 8 isim sadece 0.155 saniye içerisinde sıralandı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Antonio Felix da Costa ve Alexander Sims oldu.

Gün içerisinde iki kez kırmızı bayraklar sallandı.

Bunların ilki, Andretti sürücüsü Oliver Askew’ın ilk 15 dakika geride kalırken 8. virajda spin atarak çakıl havuzuna saplanması sebebiyle sallandı.

İkinci kırmızı bayraklar ise, Dragon Penske’den Sergio Sette Camara’nın aracının 7. virajda yolda kalması sebebiyle devreye girdi.

Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

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