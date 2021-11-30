FE sezon öncesi testi: 2. günün sabah bölümünde lider Da Costa

Formula E, yeni ekstra zaman kurallarını denemek için tam bir yarış testi gerçekleştirdi.

Önceden uygulanan, güvenlik aracının girdiği yarışlarda enerji kullanımının kısıtlanması kuralı yerine, artık güvenlik aracından ve sarı bayraklardan etkilenen yarışlara ekstra zaman eklenecek.

Gerçekleştirilen yarış simülasyonunda, ikinci turda Alexander Sims’ten liderliği alan De Vries, ilk bölümde takım arkadaşı Stoffel Vandoorne’un önündeydi.

İlerleyen bölümde Vandoorne liderliği ele geçirdi ve ikili, güzel bir mücadeleye girişti. Ancak 19. turda güvenlik aracının içeriye girmesi, tüm gridi birbirine yeniden yaklaştırdı.

Güvenlik aracı sonrası liderliğini koruyan Vandoorne, sonrasında birkaç kez takım arkadaşıyla yer değiştirdi.

Ancak yeni ekstra zaman kuralıyla beraber yarış sonuna eklenen 6 dakikalık süreçte liderliği alan De Vries, yarış simülasyonunu ilk sırada bitirmeyi başardı.

Son anlarda Vandoorne’u geçen Venturi sürücüsü Edoardo Mortara ikinci olurken, Vandoorne üçüncü, diğer Venturi sürücüsü Lucas di Grassi dördüncü sırada yer aldı. Böylece ilk dört sırayı Mercedes güç aktarma organı bulunan araçlar kapatmış oldu.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Simülasyonu bitiremeyen DS Techeetah sürücüsü Da Costa ise, 1:26.769 ile son yarım saatte sabah bölümünün en iyi turunu atmayı başardı.

Envision sürücüsü Nick Cassidy, yarış simülasyonunda en hızlı turu atmasının ardından, 0.007 saniye geride sabah bölümünün de ikinci en hızlı turunu kaydetti.

Andretti’den Jake Dennis üçüncü sırada yer alırken, Oliver Rowland dördüncü, De Vries beşinci oldu.

Jaguar sürücüleri Mitch Evans ve Sam Bird sırasıyla altıncı ve yedinci olurlarken, Oliver Turvey sekizinci, Vandoorne dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Sims oldu.