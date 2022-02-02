FE, Gen3 araçları için bazı pistlerinde değişikliklere gidebilir

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FE, önümüzdeki sezon Gen3 araçlarına geçecek ve büyük kural değişikleri yaşanacak. Yeni regülasyonlarla birlikte araçlar 350kW güce sahip olacaklar. Bu güç artışıyla birlikte, tur zamanlarının 5 ile 7 saniye arasında hızlanması bekleniyor.

Günümüzde Gen2 araçlarıyla yarışılan küçük ve dar pistler, daha hızlı Gen3 araçlarına ev sahipliği yapmakta zorlanabilir ve bu yüzden gelecek sezon bazı pistlerde düzenlemeye gidilmesi gerekebilir. Bu değişiklerle birlikte pistler Gen3 araçlarına daha uygun hâle getirilebilir ve araçların gerçek hızı göz önüne serilebilir.

FE'nin CEO'su Reigle, birkaç pistin organizatörü ile pistlerin boyutlarını büyütme konusunda görüşme hâlinde olduklarını belirtti. Görüşmelerin devam ettiği pistler arasında Paris de yer alıyor. 2016-2019 yılları arasında FE araçlarına ev sahipliği yapan pist, sadece 1.9 km uzunluğunda.

Pistlerin büyütülmesiyle birlikte, pilotlar, Gen3 araçlarının gerçek hızlarını sergileyebilecekler.

Gen3 regülasyonlarının pist tasarımları üzerindeki potansiyel etkisi hakkında konuşan Reigle, şu ifadeleri kullandı: "Gen3 regülasyonları eşit [araçlar eşit olacaklar] ve hızlı olacaklar. Araçlar eşit ve hızlı olduğundan, geçiş fırsatları da artacak."

"Formula E'de, araçların kalitesindeki artışı göstermekte ve hızlanmakta zorluk yaşayacağımız bazı pistler var. İnsanların sürekli olarak konuştuğu pist, Paris pisti. Bu pistte birçok 90 derece viraj var ve burası bir cadde pisti."

"Paris'le pistin tasarımını değiştirmek üzerinde konuşuyoruz çünkü hâlâ orada yarışmak istiyoruz ve 2023'ten sonra da yarışmaya devam etmek istiyoruz."

Alberto Longo, Deputy CEO, Chief Championship Officer of Formula E with Jamie Reigle, CEO of Formula E Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Reigle, Monako pistini bu konuda bir örnek olarak gösterdi. FE, 2020 senesinden önce Monako pistinin kısaltılmış bir versiyonunda yarışmaktaydı ve 2020 sezonunda bütün pisti kullanmaya başladı.

2020 sezonunda Monako'da gerçekleştirilen yarış birçok geçişe ev sahipliğe ev yaptı ve heyecanlıydı. Reigle da FE'nin bu özelliğine dikkat çekti.

"Monako'ya bakacak olursam, gelecek sezon pistin tam düzeninde yarışmaya başladığımızda, tur zamanları hakkında birçok tartışma vardı. 'Formula E araçları, F1'den daha mı yavaş olacak?' soruları vardı."

"F1 aracı ile karşılaştırdığımızda, bence herkes F1 araçlarının FE araçlarından daha hızlı olduğunu kabul ediyor."

"Ancak Monako FE yarışında 65 geçiş yapıldı ve liderlik 6 kez el değiştirdi. Mükemmel bir yarıştı."

"Gen3 araçlarıyla birlikte bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Sadece tur başına 5,6 ya da 7 saniye daha hızlı olacağız."

"Yani gideceğimiz bazı pistlerin değerlendirilmesi gerekecek ve bu süreci FIA'yla birlikte yürüterek her şeyin güvenli bir şekilde yapıldığından ve iyi yarışlar sağlayacağından emin olacağız."

Geçtiğimiz hafta sonu Diriye E-Prix'sinin gerçekleştirildiği Diriye Cadde Pisti ise 2.495 km uzunluğunda. Suudi Arabistan Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Prince Khalid bin Sultan al-Faisal, gerektiği takdirde pistlerinde değişime gitmeye hazır olduklarını belirtti.

"Yeni planlarla ve araçlarla, seriyi daha zorlayıcı ve heyecan verici hâle getirmek için ne yapılması gerekiyorsa, bunu severek yaparız. Yeni bir şey yapabilirsek, bu da olur. Pistin uzunluğunu değiştirmemiz gerekse bile bunu yaparız."

"Amacımız, bizim yarışımızın özel olması."

"Bizim yarışlarımızı daha heyecan verici yapmak önemli ve hedefimiz de bu. En iyi yarışı izletmek istiyoruz."

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