FE, Gen3 araçları için bazı pistlerinde değişikliklere gidebilir

FE, önümüzdeki sezon Gen3 araçlarına geçecek ve büyük kural değişikleri yaşanacak. Yeni regülasyonlarla birlikte araçlar 350kW güce sahip olacaklar. Bu güç artışıyla birlikte, tur zamanlarının 5 ile 7 saniye arasında hızlanması bekleniyor.

Günümüzde Gen2 araçlarıyla yarışılan küçük ve dar pistler, daha hızlı Gen3 araçlarına ev sahipliği yapmakta zorlanabilir ve bu yüzden gelecek sezon bazı pistlerde düzenlemeye gidilmesi gerekebilir. Bu değişiklerle birlikte pistler Gen3 araçlarına daha uygun hâle getirilebilir ve araçların gerçek hızı göz önüne serilebilir.

FE'nin CEO'su Reigle, birkaç pistin organizatörü ile pistlerin boyutlarını büyütme konusunda görüşme hâlinde olduklarını belirtti. Görüşmelerin devam ettiği pistler arasında Paris de yer alıyor. 2016-2019 yılları arasında FE araçlarına ev sahipliği yapan pist, sadece 1.9 km uzunluğunda.

Pistlerin büyütülmesiyle birlikte, pilotlar, Gen3 araçlarının gerçek hızlarını sergileyebilecekler.

Gen3 regülasyonlarının pist tasarımları üzerindeki potansiyel etkisi hakkında konuşan Reigle, şu ifadeleri kullandı: "Gen3 regülasyonları eşit [araçlar eşit olacaklar] ve hızlı olacaklar. Araçlar eşit ve hızlı olduğundan, geçiş fırsatları da artacak."

"Formula E'de, araçların kalitesindeki artışı göstermekte ve hızlanmakta zorluk yaşayacağımız bazı pistler var. İnsanların sürekli olarak konuştuğu pist, Paris pisti. Bu pistte birçok 90 derece viraj var ve burası bir cadde pisti."

"Paris'le pistin tasarımını değiştirmek üzerinde konuşuyoruz çünkü hâlâ orada yarışmak istiyoruz ve 2023'ten sonra da yarışmaya devam etmek istiyoruz."

Alberto Longo, Deputy CEO, Chief Championship Officer of Formula E with Jamie Reigle, CEO of Formula E

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images