FE, Gen2 Evo araçlarını erteledi!

Seri, FIA ve FE takımları, oybirliğiyle yeni Spark Racing Technologies parçalarının kullanımını bir yıl ertelemeyi kabul ettler. Daha sonra Dünya Motor sporları Konseyi'nin e-oylamasında bu karar onaylandı.

Üreticiler uzun onaylama sürecinin bir parçası olarak güç ünitesi bileşenlerini önümüzdeki iki sezonda artık sadece bir kez değiştirebilecekler.

Teknik düzenlemelerde yapılan bu değişikliklerin takımları finansal olarak daha iyi hale getireceği umut ediliyor. Mevcut FE sezonu zaten COVID-19 krizi sonucunda iki ay süreyle askıya alındı.

FE'den yapılan açıklamaya göre, “esnek ve işbirlikçi yaklaşım” harcamaları azaltacak ve önümüzdeki iki sezonda araç gelişim maliyetlerini yarıya indirecek.

Serinin kurucusu ve başkanı Alejandro Agag, “Bu zorlu zamanlarda esnek bir yaklaşım tercih ettik. Sadece sezonu geçici olarak askıya almak gibi hızlı ve mantıklı karar ile değil, aynı zamanda takımlar için gelişim maliyetlerini azaltmak için maliyet önlemleri uygulayarak bunu yaptık."

"Takımlardan ve üreticilerden gelen geri bildirimleri dinledik. Önümüzdeki iki yıl boyunca GEN2 Evo'nun lansmanını ertelemek ve takımlara tek bir onaylama fırsatı vermek için FIA ile yakından çalıştık. Bunu yaparak öngörülen araç gelişim maliyetlerini yarı yarıya indirdik."

“Bu, sağlık krizi ve ekonomik ortam göz önüne alındığında maliyetleri düşürmek için gerekli bir eylemdi.” dedi.

FE, gelecek yıl FIA'dan "Dünya Şampiyonası" statüsü alacaktı ve yeni araçlar da bu dönemde kullanılmaya başlayacaktı.