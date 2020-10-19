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Formula E / Son dakika

FE, da Costa'nın gösterisi sonrası Portekiz'de bir yarış düzenlemeyi düşünüyor

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FE, da Costa'nın gösterisi sonrası Portekiz'de bir yarış düzenlemeyi düşünüyor
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula E şampiyonu Antonio Felix da Costa'nın DS Techeetah aracını Lizbon sokaklarında sürmesinin ardından FE, Portekiz’de bir yarış düzenleme fikrini ‘değerlendiriyor’.

Da Costa takıma arka arkaya takımlar şampiyonluğu getiren DS E-Tense FE20 aracını Lisbon Yol Şovu'nun bir parçası olarak 12 mil sürdü.

Bu FE şovu Portekiz Grand Prix’sinden 1 hafta önce oldu. Algarve pisti, Williams pilotu Jacques Villeneuve’nin Estoril’de kazandığı 1996 Portekiz GP’sinden beri ülkenin ilk yarışını düzenleyecek.

Bu şov, da Costa’nın başarısı sonrası FE’nin ülkede yarış düzenleme isteğinin en yüksek profilli örneği.

Bu istek FE eş kurucusu ve baş şampiyonluk sorumlusu Alberto Longo tarafından da dile getirildi: “Antonio'nun Ağustos’ta şampiyon olmasından beri ülkesindeki kutlama ve elde ettiği başarının farkına varılması çok ilham vericiydi.”

“O gerçekten hak eden bir şampiyon ve büyük motor sporları topluluğu içinde Formula E’nin başarılı bir temsilcisi.”

“Portekiz bizim için çok heyecanlı ve düzenlemek istediğimiz bir fikir. Özellikle bugün Antonio gelecekte kendi ülkesinde kendi vatandaşlarının önünde sürmenin tadına varmıştır.”

 

Geçtiğimiz ay da Costa spordaki başarıları sebebiyle Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousafor tarafından Commander of the Order of Merit nişanı aldı.

Bu ödülü alanların arasında 2016’daki UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası galibiyeti sonrasında Cristiano Ronaldo kaptanlığındaki milli futbol takımı da var.

Belem’de Cumhurbaşkanlığı sarayındaki töreni sonrasında - Formula E aracıyla şovunu da bu bölgede yaptı - 28 yaşındaki pilot, FE’nin kendi memleketinde yarışmasını istediğini belirtti.

Da Costa: “Bunu gerçekleşmesini sağlamak istiyorum. Lizbon motor sporları dünyasında konuşuluyor ve özellikle şimdi yarış ve şampiyonluklar kazanırken orada yarışmak inanılmaz olur.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Antonio Felix da Costa
Takımlar Techeetah
Editör Matt Kew

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