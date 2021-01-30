Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Son dakika

FE bu sezon 15 yarış ve taraftar kitlesi rekorlarını hedefliyor

paylaşım
yorumlar
FE bu sezon 15 yarış ve taraftar kitlesi rekorlarını hedefliyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula E ortak kurucusu Alberto Longo, 2020-21 sezonunda rekor kıracakları 15 yarışlık bir takvim beklediklerini ve seyircilerin yarışlara katılacağı konusunda "özgüvenli" olduklarını belirtti.

Perşembe günü yapılan açıklamalarda FE 2020-21 takviminin sıradaki altı yarışı tanıtıldı, sezonun kalan final yarışları ise ilkbahar aylarında açıklanacak. 

Resmi olarak açıklanan iki Suudi Arabistan gece yarışına ek olarak, takvime sekiz tane daha yarış eklendi - ve yedi tane daha yarışın eklenmesi planlanıyor.

Sezonda 15 yarış yapılması, hem de pandeminin ortasında, 2018-19 FE sezonunda yapılan 13 yarışlık rekoru geçmesine neden olur.

Motorsport.com'a konuşan FE ortak kurucusu Alberto Longo şunları söyledi: "Bu sezon, 15 yarış yapma gibi oldukça agresif ve iyimser bir hedefimiz var."

"Bu sezon, kendi geçmişimizde en çok yarışa imza attığımız sezon olacak. Ki bunu da, tahmin edebildiğiniz gibi, pandemi sırasında yapmak oldukça zor."

FE an itibariyle takvime Londra, New York, Berlin, - her ne kadar Çin'de 2021 sonuna kadar uluslararası bir etkinlik yapılmayacak olsa da - Sanya ve Seul E-Prix'lerini eklemek üzerine görüşmeler halinde.

Bu da, eğer hepsi yapılsa bile, en azından birinin çifte yarış olma ihtimalini ortaya koyuyor.

Longo aynı zamanda sezonun muhtemelen Eylül ayında tamamlanacağını açıkladı, bu da en geç tamamlanacak olan FE sezonu olacak.

Kendisi, "pek çok B ve C planı" olduğundan bahsetti ve FE'nin "oldukça esnek" olması gerektiğini de belirtti.

Bu planların içerisinde Vallelunga gibi yedek pistler de bulunmakta, çünkü Roma E-Prix'sinin gerçekleşmemesi durumunda yarış buraya kaydırılacak.

 

Ancak, Vallelunga'nın Roma'dan sadece 40 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle, her iki yerin birden ulaşılmasının mümkün olmadığı durumlar ortaya çıkabilir.

Ancak Longo, taraftarların bazı yarışlara katılacağından emin olduğunu, FE'nin alanda taraftarların da bulunabileceği yerleri göz önüne takvimi oluşturduğunu söyledi.

"Bu sezonki takvimde bir takım sürprizler görebilirsiniz (aynı Marakeş'in geri dönüşü gibi)."

"Bu sürprizler tamamen, takvimde olmayan yarışların bize alanda taraftarların olmamasına izin vermemesiyle alakalıydı."

"Takvimde olan yarışları tamamen orada taraftarların olabileceğine güvenmemiz nedeniyle seçtik. Bu, bizim için ana neden ve ana seçim unsuru oldu."

"Tabii ki de alanda taraftarların olacağına dair hâlâ net bir açıklamaya sahip değiliz, buna yarış tarihi yaklaştığında sahip olacağız."

"Ancak prensipte hepsi, COVID önlemlerinin alınarak taraftarların orada olacağı konusunda bizimle anlaşmaya vardı."

Formula E, güncellenen takvimi yayınladı

Önceki haber

Formula E, güncellenen takvimi yayınladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

"Magnussen, McLaren'ın telifini geri çevirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Magnussen, McLaren'ın telifini geri çevirdi"

Domenicali: "F1 'yeni bir imaj' arayan üreticilere cezbedici gelebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1 'yeni bir imaj' arayan üreticilere cezbedici gelebilir"

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Hamilton'ın Türkiye GP şaheseri, 'en hızlı araç' eleştirilerine son verdi"

Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Ferrari ve sürücüler için çok faydalı bir test oldu"

Son Haberler

FE bu sezon 15 yarış ve taraftar kitlesi rekorlarını hedefliyor
Formula E Formula E / Son dakika

FE bu sezon 15 yarış ve taraftar kitlesi rekorlarını hedefliyor

Formula E, güncellenen takvimi yayınladı
Formula E Formula E / Son dakika

Formula E, güncellenen takvimi yayınladı

Duval, Formula E'yi öven sürücülerin samimiyetinden şüpheli
Formula E Formula E / Son dakika

Duval, Formula E'yi öven sürücülerin samimiyetinden şüpheli

Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

1g
2
Formula 1

Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"

2s
3
Formula 1

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

21s
4
Formula 1

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

1g
5
Formula 1

"Magnussen, McLaren'ın telifini geri çevirdi"

3s

Son Haberler

FE bu sezon 15 yarış ve taraftar kitlesi rekorlarını hedefliyor

FE bu sezon 15 yarış ve taraftar kitlesi rekorlarını hedefliyor

Formula E
57dk
Formula E, güncellenen takvimi yayınladı

Formula E, güncellenen takvimi yayınladı

Formula E
28 Oca 2021
Duval, Formula E'yi öven sürücülerin samimiyetinden şüpheli

Duval, Formula E'yi öven sürücülerin samimiyetinden şüpheli

Formula E
28 Oca 2021
Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"

Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"

Formula 1
25 Oca 2021
Santiago E-Prix'si, Formula E takvimindeki eski yerine geri döndü

Santiago E-Prix'si, Formula E takvimindeki eski yerine geri döndü

Formula E
22 Oca 2021

Son Videolar

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi 01:57
Formula E
18 Oca 2021

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 02:12
Formula E
7 Ağu 2020

Formula E: 2. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti 03:14
Formula E
6 Ağu 2020

Formula E: 1. Berlin E-Prix Türkçe Özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.