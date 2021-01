FE bu sezon 15 yarış ve taraftar kitlesi rekorlarını hedefliyor

Perşembe günü yapılan açıklamalarda FE 2020-21 takviminin sıradaki altı yarışı tanıtıldı, sezonun kalan final yarışları ise ilkbahar aylarında açıklanacak.

Resmi olarak açıklanan iki Suudi Arabistan gece yarışına ek olarak, takvime sekiz tane daha yarış eklendi - ve yedi tane daha yarışın eklenmesi planlanıyor.

Sezonda 15 yarış yapılması, hem de pandeminin ortasında, 2018-19 FE sezonunda yapılan 13 yarışlık rekoru geçmesine neden olur.

Motorsport.com'a konuşan FE ortak kurucusu Alberto Longo şunları söyledi: "Bu sezon, 15 yarış yapma gibi oldukça agresif ve iyimser bir hedefimiz var."

"Bu sezon, kendi geçmişimizde en çok yarışa imza attığımız sezon olacak. Ki bunu da, tahmin edebildiğiniz gibi, pandemi sırasında yapmak oldukça zor."

FE an itibariyle takvime Londra, New York, Berlin, - her ne kadar Çin'de 2021 sonuna kadar uluslararası bir etkinlik yapılmayacak olsa da - Sanya ve Seul E-Prix'lerini eklemek üzerine görüşmeler halinde.

Bu da, eğer hepsi yapılsa bile, en azından birinin çifte yarış olma ihtimalini ortaya koyuyor.

Longo aynı zamanda sezonun muhtemelen Eylül ayında tamamlanacağını açıkladı, bu da en geç tamamlanacak olan FE sezonu olacak.

Kendisi, "pek çok B ve C planı" olduğundan bahsetti ve FE'nin "oldukça esnek" olması gerektiğini de belirtti.

Bu planların içerisinde Vallelunga gibi yedek pistler de bulunmakta, çünkü Roma E-Prix'sinin gerçekleşmemesi durumunda yarış buraya kaydırılacak.

Ancak, Vallelunga'nın Roma'dan sadece 40 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle, her iki yerin birden ulaşılmasının mümkün olmadığı durumlar ortaya çıkabilir.

Ancak Longo, taraftarların bazı yarışlara katılacağından emin olduğunu, FE'nin alanda taraftarların da bulunabileceği yerleri göz önüne takvimi oluşturduğunu söyledi.

"Bu sezonki takvimde bir takım sürprizler görebilirsiniz (aynı Marakeş'in geri dönüşü gibi)."

"Bu sürprizler tamamen, takvimde olmayan yarışların bize alanda taraftarların olmamasına izin vermemesiyle alakalıydı."

"Takvimde olan yarışları tamamen orada taraftarların olabileceğine güvenmemiz nedeniyle seçtik. Bu, bizim için ana neden ve ana seçim unsuru oldu."

"Tabii ki de alanda taraftarların olacağına dair hâlâ net bir açıklamaya sahip değiliz, buna yarış tarihi yaklaştığında sahip olacağız."

"Ancak prensipte hepsi, COVID önlemlerinin alınarak taraftarların orada olacağı konusunda bizimle anlaşmaya vardı."