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Formula E Mexico City ePrix
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Evans'ın Mexico City E-Prix'sindeki yavaş temponun sorumlusu direksiyondaki 'tuhaf his'

Mitch Evans, direksiyonundaki 'tuhaf hissin' cumartesi günü Formula E'nin sezon açılış yarışı olan Mexico City E-Prix'sinde beşincilikten daha iyi bir derece almasını engellediğini söyledi.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
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Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Jaguar pilotu Meksika'daki Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde güçlü bir tempo sergiledi ve yarışın ilk bölümünde lider grupta yer aldı.

Ancak Yeni Zelandalı, kazanan ancak teknik ihlal nedeniyle soruşturma altında olan Porsche'den Pascal Wehrlein'in başını çektiği öndeki araçlara karşı zaman kaybetmeye başladı.

Yarıştan sonra Evans, direksiyon sorunu nedeniyle aracının hız ve dengesini sağlamakta zorlandığını ve yarışı Maximilian Guenther'in yedi saniyeden fazla gerisinde bitirdiğini itiraf etti.

Autosport'a yaptığı açıklamada Evans, "İyi başladım, aslında diğer Jaguarlara [güç ünitesi kullanıcıları] kıyasla enerji konusunda gerçekten iyiydim ama muhtemelen 25 tur kala birkaç denge sorunu yaşamaya başladım."

"Daha önce hiç yaşamamıştım ama direksiyon çok ağırdı ve bazı virajlarda kilitleniyordu. Direksiyonu çevirmekte zorlanıyordum. Bu çok tuhaf bir his."

"Kontrol edeceğiz ama muhtemelen ayarlarda değiştirmediğimiz bir şey var."

"Sinir bozucuydu bu yüzden sinirliyim. Beşincilik iyi, daha kötü olabilirdi, biraz daha iyi olabilirdi. Ama yarışta çok fazla geçiş yoktu, bu yüzden muhtemelen dördüncülük bugün alabileceğim en iyi sonuç olurdu."

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Takım arkadaşı Nick Cassidy, Guenther'in önünde ve bir sıra yükselerek Jaguar'daki ilk yarışını üçüncü olarak tamamladı.

Evans gibi, her iki Jaguar sürücüsü de antrenman sırasında kırmızı bayrak ihlali nedeniyle başlangıç sıralamasında bir sıra geri e düştü. Cassidy bu cezanın galibiyet için mücadele etme şansları üzerinde önemli bir sonucu olduğuna inanıyor.

Cassidy, "Formula E'de geçirdiğim en eksiksiz günün bu olduğunu düşünüyorum ve Jaguar ile gerçekten iyi bir başlangıç oldu."

"Dürüst olmak gerekirse bu hafta sonu araçla aramda bir bağ olduğunu hissetmedim. Çok mücadele ettim ve bu yüzden bu sonucu almak gerçekten güzel bir başlangıç."

"Sanırım bizi bir sıra geriye düşüren ceza, bugünkü galibiyet için mücadele edebilme şansımıza gerçekten zarar verdi. Ancak şikayet edemem, takım olarak bizim için güzel bir başlangıç oldu." dedi.

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