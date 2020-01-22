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Formula E / Santiago E-prix / Son dakika

Evans yarışın başındaki “kör” turlardan dolayı etkilenmiş

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Evans yarışın başındaki “kör” turlardan dolayı etkilenmiş
Ekleyen:
22 Oca 2020 11:05

Jaguar pilotu Mitch Evans, erken attığı turlarda direksiyonunda bulunan göstergede enerji hakkında bilginin bulunmamasının fazla enerji sarfiyatına neden olduğunu ve bunun yarış galibiyetine neden olduğunu belirtti.

Evans 2019-20 sezonundaki ilk polünü – FE kariyerindeki ikinci polünü – Şili başkentinin sokaklarında kazandı ve ilk 18 turu lider götürdü.

Yarışın ilk yarısında liderliği garanti bir durumda gibi duruyordu, Jaguar’ın önceden yaptığı atak modu kullanma planı – Evans 2 tane olan atak modu hakkını toplam 40 tura ulaşan yarışta 8.turda ve 13.turda kullandı – yarışın sonunda yarış galibi Maximilian Günther’in yaptığı ataklara karşı savunmasız kalmasına sebep oldu.

Evans yarışı pist üstünde 4.sırada bitirdi ancak Nyck de Vries’in aldığı ceza sonucunda

Yeni Zelanda’lı pilot yarışı üçüncü sırada tamamladı. Yarış sonrasında Evans takımın yaşadığı yazılımsal bir problemden bahsetti ve bu problemin “enerji yazılımı üzerine bir yönlendirme” yapmadığını söyledi.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Evans şunları söyledi: “İlk birkaç turda kör bir şekilde ilerledim. En iyisini yapmaya çalışıyordum ancak bu fazla enerji harcamama sebep oldu. Daha sonrasında da yarış sonuna kadar savaş veriyordum. Enerji harcamam öyle bir duruma gelmişti ki yarışın bir bölümünde diğerlerinden %1.5-2 kadar daha az enerjiye sahiptim. Ondan sonra toparlanamadım zaten.”

“Bu sorundan sonra da yarışa önderlik edemedim ve düzenleyemedim. Daha önce hiç karşılaşmadığım yazılım problemleriyle karşılaştım.”

BMW Andretti sürücüsü Günther’e ve DS Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa’ya (ve tabii ki de Vries’e) kaybettiği sıralar sonrasında Evans, Jaguar’ın yarış temposunu geliştirmek üzerine yapılması gereken zor işler olduğunu belirtti.

“Bizimle karşılaştırıldığında yarış temposunda bizden daha güçlüler.”

“Tabii ki de sıralama modunda daha güçlü olan taraf bizdik bu tabii ki iyi bir şey. Ancak bunu 45 dakikalık yarış temposuna çevirmeliydik ancak bunu yapmadık. Bu yüzden yapmamız gereken zor işler var.”

Jaguar takım müdürü James Barclay takımının Evans’a erkenden atak modlarını kullandırma sebebini yarışın ilerleyen bölümlerinde artan akü sıcaklığını engellemek olarak açıkladı – Da Costa’ya göre bu durum ona galibiyete mal oldu.

Ancak atak modu avantajıyla liderliği Günther’e kaptırmalarına rağmen Barclay Jaguar’ın strateji konusunda hiçbir pişmanlığının olmadığını söyledi.

Barclay motorsport.com’a verdiği demeçte, “Böyle bir yarış geçirdiğinizde akü sıcaklığını yönetmek zorundasınız ancak aynı zamanda farklara dayanarak şansınızı da denemelisiniz. Elinizde bulundurduğunuz pist üstü pozisyonunu yönetmek zorundasınız. Bizce doğru olan strateji yaptığımız stratejiydi.”

“Ve dürüst olmak gerekirse bizim için yapılabilecek en doğru şey de oydu. Onu cebimizde tutmak istemedik, sona yaklaştıkça herkesin sıcaklık dereceleri birbirine yaklaşıyor ve bu da sizin canınızı çok acıtabilir. Birkaç sürücü ilerleyen bölümlerde zorluk çekti.” sözlerini kullandı.

Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Santiago E-prix
Pilotlar Mitch Evans
Takımlar Jaguar Racing Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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