Evans ve Jaguar, Formula E Valencia testlerinde Perşembe gününü zirvede tamamladı

Jaguar pilotu dört buçuk saatlik seansın sonunda 1dk 24.791sn'lik derecesiyle zaman çizelgesinin zirvesine yerleşti ve Porsche pilotu Antonio Felix da Costa'nın sadece 0.023sn önünde yer aldı.

Aynı ikili, Salı sabahı İspanya'daki Ricardo Tormo Pisti'nde batarya tedarikçisi WAE'nin (eski adıyla Williams Advanced Engineering) garajında çıkan yangın nedeniyle çalışmaların durmasından önce de sıralamalarda zirvede yer alıyordu.

FIA'nın bir soruşturma yürütmesi ve bulgulardan tatmin olmasıyla, çalışmalar Perşembe günü yerel saatle 14:00'te yeniden başladı.

Edoardo Mortara, seansın başında 1dk25.661sn'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, Mahindra Salı günü çıkan yangında Nyck de Vries'in aracı da dahil olmak üzere takımın hasar görmesinin ardından sadece bir araçla piste çıktı.

Bu durum, eski AlphaTauri Formula 1 pilotunun Mahindra'nın Gen3 aracını ilk kez kullandığı Salı sabahını sonuncu bitirmesinin ardından yeniden piste çıkamamasına neden oldu.

Mortara Perşembe günkü seansın başında lider olsa da gün sonunda Evans'ın sadece 0.112sn gerisinde üçüncü oldu. Mortara, günün sonuna doğru aynı turda iki kez durdu ve seansın bitmesine bir saatten fazla bir süre varken pite döndü.

Robin Frijns, Envision'a dönüşünde 1 dk 25 sn altına inen son isim olarak dördüncü oldu.

Fotoğraf tarafından: Alastair Staley / Motorsport Images Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Elektrikli Gen3

Porsche'den Pascal Wehrlein 1 dk 25.004 sn ile beşinci oldu, ancak son dakikalarda pistte durdu ve bu da kırmızı bayrağa ve seansın erken bitmesine neden oldu.

Maximilian Guenther (Maserati MSG), Oliver Rowland (Nissan), Norman Nato (Andretti Global), Jehan Daruvala (Maserati MSG) ve Nick Cassidy (Jaguar) ilk 10'u tamamladılar.

Son şampiyon Jake Dennis seansı 12. sırada tamamladı.

Sınırlı test süresi göz önüne alındığında, çoğu takım seansta tam zamanlı sürücülerini çalıştırmayı tercih ederken, sadece Porsche bir çaylak çalıştırmaya karar verdi.

ERT sürücüleri Dan Ticktum ve Sergio Sette Camara zaman çizelgesinin en alt sıralarında yer alırken, Brezilyalı sürücü akü sorunu nedeniyle sadece sekiz tur atabildi.

Buna karşılık, seansta en fazla turu Envision'dan Sebastien Buemi tamamladı. Fransız sürücü, 75 tur atarak liderin yarım saniyeden daha az bir farkla gerisinde 17. sırada yer aldı.

Son 12 dakikada Evans, ilk sektörde en iyi dereceyi atmasından sonra turun geri kalanında yavaşladı ve 1:24.791'lik derecesini günün en iyi derecesi olarak bıraktı.

Cuma günkü seansın sabah 8:30 ile akşam 6:30 arasında yapılması bekleniyor. Bu da yangından önceki orijinal programdan sadece yarım saat kaybedileceği anlamına geliyor.