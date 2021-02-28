Evans: "Rowland sıralama turumu tamamen berbat etti"

1. grubun seansının tamamlanmasına 2 dk 40 sn kalmışken Evans piste çıkmak üzereydi fakat pit yolunun daha aşağısındaki Nissan e.dams garajından çıkan Rowland, Evans'ın azıcık farkla önüne geçti.

Audi sürücüsü Rene Rast biraz daha gerideydi fakat o ve Evans, hazırlık turlarının büyük bir kısmını açık pist alanı bulmakta zorlanarak, Rowland'ın arkasında geçirdi.

Evans'ın yarış mühendisi Josep Roca takım telsizi üzerinden sürücüye "planın 1 saniye gerisinde olduğunu" söyledi ve sonrasında Rowland tam güçle hızlı turunu atmak için tam zamanında çizgiyi geçti.

Rowland grup seansını 2. olan Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein'in 0.8 saniye kadar önünde lider tamamladı, Evans ve Rast ise sadece hazırlık turu atabildikleri için grubun yaklaşık 5 saniye gerisindeydiler.

Evans geçtiğimiz sezon Marrakeş E-Prix'sinde de, Jaguar kendisini piste çok geç bıraktığı için hızlı tur atamamıştı. Evans, Marrakeş'ten hemen önceki Mexico City E-Prix'sini kazanmıştı.

Motorsport.com'a konuşan Evans, "Dışarıdan bakıldığında tekrar aptalca bir hata yapmışız gibi göründüğünü biliyorum."

"Garajdan önceki günle aynı anda çıktım fakat o gün herhangi bir sorun yaşamadım."

"Bu sefer önümde gitmek istemeyen bir araç vardı."

"Bu sefer tamamen bizimle uğraşmak için bilerek yapılmış bir şeydi. Tam anlamıyla seansımızı berbat etti."

"Pit yolunda bulunduğumuz yerin tek sorunu bu - yaptıklarımıza karşılık verebiliyorlar."

"Tam önümüze çıktı. Pitte yavaş gidiyordu, pitten de yavaş çıktı ve hazırlık turumuzda 5. viraja geldiğimizde halihazırda planın gerisinde kalmıştık."

"Geçiş yapmaya çalışıyorsunuz fakat orta sektörde geçiş yapmaya pek imkan yok, şaka gibi."

"Dışarıdan baktığınızda muhtemelen 'Neden 10 saniye erken çıkmadınız?' diyorsunuzdur, fakat birinci grupta piste ilk çıkan siz olursanız, bittiniz demektir."

"Aslında herhangi bir riske girmeye çalışmıyorduk fakat bizimle uğraşmaya çalıştığı için işlerimiz berbat oldu. Bunu bilerek yaptı ve bu kesinlikle doğru bir şey değil."

Rast da Rowland konusunda: "Yavaşladı... Açıkça sıralamamızı berbat etti." dedi.

Fakat Motorsport.com'a konuşan Rowland, "Genelde biraz fark bırakırız, mühendisim bana biraz boşluk yaratır. Bu sefer ben de bunu kabul ettim, çünkü arkamdakilerin fayda sağlamasını istemedim."

"Çizgiyi geçen son kişi olmak istedim ve bunu başardım, iyi bir iş çıkardım."

"Mühendisim bana ne kadar zamanımın kaldığını ve hızlı turumu atabilmek için ne kadar boşluğumun olduğunu söylüyor."

"Zorlamam gerekip gerekmediğini söylüyor ve tüm tur boyunca da zorlamam gerektiğini söyledi."

"Ben daha çok fark bıraktım ve açıkça onlar zaten b*ka batmışlardı."

Evans'ın takım arkadaşı Sam Bird, Cumartesi gecesi düzenlenen ve Evans ve Alex Lynn'ın sıra dışı kazası sebebiyle kırmızı bayrakla yarıda kesilen yarışın kazananı oldu.

Kazadan sonra hastaneye götürülen Lynn, hastaneden taburcu edilmiş durumda.