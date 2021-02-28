Evans, Lynn'in takla attığı kazayı açıkladı

Mahindra Racing, takımın Britanyalı sürücüsü Lynn'in bir dizi taramadan geçtikten sonra hastaneden taburcu edildiğini ve bu süreçte kendisine takım patronu Dilbagh Gill'in eşlik ettiğini duyurdu.

Lynn, o noktada her iki gece yarışının da ana geçiş noktası olan 18. viraja yaklaşırken, frenaj bölgesinde Jaguar Racing pilotu Evans'la temas yaşadı. İkili o bölümde 14. sıra için savaşıyordu.

Temasın etkisiyle Lynn, havada takla attı ve sonrasında yere düşüp, pistin dışındaki beton bariyerlere kadar sürüklendi. Genç sürücünün yardımına koşan ilk isim temas yaşadığı Evans'tı.

Evans, Motorsport.com'a verdiği demeçte kendi açısından olayı şöyle aktardı: “Bu, gerçekten hoş bir kaza değildi. Genel anlamda 18. virajda Alex'e karşı yerimi sert şekilde savunuyordum ve O, duvara çok yakın gidiyordu."

"Gerçekten geri adım atmadı... Orada yer var mıydı? Emin değilim, tekrarları seyretmem gerekiyor. Umarım vardır çünkü gerçekten sıra dışı bir şey yapmadım."

"Ancak arka tekerleğime çıktı ve havalandı. Gerçekten berbattı."

Lynn'in durumu hakkında da konuşan Evans, "Onunla konuştum."

"İyi görünüyor ama şoku atlattıktan sonra, herhangi bir şey olup olmadığından emin olmak için önlem amaçlı [hastaneye] götürüldü."

"Açıkçası hoş bir an değildi. Bir noktada onu tepemde görebiliyordum. Gerçekten hoş değildi.. Ancak asıl önemli olan, onun tamamen iyi olması."

“Duvara çarptığını gördüm ve iyi olduğundan emin olmak için hemen araçtan dışarı fırladım. Bu tür şeyleri asla görmek istemiyorsunuz. O da bir dost. İnsanların bu tür şeyler yaşadığını görmek istemiyorsunuz"

"Açıkçası bunun bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeye yaramayacak bir pozisyon için çok fazla savaştık."

Lynn, aynı günde tedbir amaçlı hastaneye götürülen ikinci sürücü oldu.

Venturi Racing’den Edoardo Mortara da antrenman turlarında fren sorunu yaşayınca bariyerlere çarptı ve hastaneye götürüldü.

Mortara, “Kendimi oldukça iyi hissediyorum, fakat tamamen iyi olduğumu söylersem yalan söylemiş olurum. Aslında kazadan dolayı büyük bir ağrım var."

"Yine de bazı büyük sakatlıklar yaşamadığım için minnettarım. Unutmak istediğim bir histi."

"Aracın içerisinde adeta bir yolcu gibi hissettim. O an yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Artık araçta fren diye bir şey yoktu. Bunun benim için neredeyse bir son olduğunu düşündüm." dedi.