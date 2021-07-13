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Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor

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Can Çarpıcı

Mitch Evans, bitime 2 tur kala yaptığı kazadan önce aracın çok kaydığını ve "neredeyse bir direksiyona ihtiyacı olmadığını" söylerken; yaptığı kazanın "kabul edilemez" olduğunu da kabul etti.

Yeni Zelandalı pilot, sıralama turlarında pole pozisyonunu 0.090 sn farkla takım arkadaşı Sam Bird'e kaybetmesinin ardından, yarışta Bird'e yardımcı olmak zorunda kalmıştı. 

Evans, 2. sırada götürdüğü yarışta bitime 2 tur kala duvarla temas yaşadı ve sol arka süspansiyonuna ciddi hasar aldı. 

Evans, süspansiyonuna aldığı hasarın ardından ilk olarak yoluna devam edebilmişti ve sadece 6. sıraya gerilemişti. Ancak son turda süspansiyon tamamıyla kırılınca Evans yarışı 13. sırada tamamlayabildi. 

Jaguar Racing pilotu, yarışın ilk bölümlerinde takım arkadaşını takip edebilecek enerjiye ve tempoya sahip olduğu görüşünde. 

Motorsport.com'a konuşan Evans, "Bugün Sam'den daha hızlı olduğumu düşünüyorum ama o performanslar önemli olduğunda benden daha iyi bir iş çıkardı, bu kadar basit. 

"Sam'e kıyasla daha çok enerjim vardı. Genel olarak ondan daha hızlı olduğumu hissettim ve sonra arka lastiklerim bitti." dedi. 

Evans, süspansiyonuna hasar almadan önce Envision Virgin Racing pilotu Nick Cassidy Evans'ı yakalamıştı. 

Evans, lastiklerinin bitmesinin ardından aracın arkası çok kaydığından dolayı neredeyse "bir direksiyona ihtiyacı" olmadığını söyledi ve şöyle devam etti: "Neredeyse bir direksiyona ihtiyacım yoktu çünkü araç kendi kendine çok hareket ediyordu. Aracın arkasını sakinleştirmek için her şeyi denedim ama çok geçti."

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Evans, lastiklerinin bitmesinin ardından bitime 2 tur kala 6. virajda bariyerlerle temas yaşadı ve süspansiyonuna aldığı hasarın ardından yarışı 13. sırada tamamlayabildi. 

Evans, "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği bu hatada, sorumluluğu üstlendi. 

"Takımı hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyorum. Duble yapmak her takım için özel ve bitime birkaç tur kala herkesi hüsrana uğratmak gerçekten iğrenç bir his."

"Saklanacak bir yerim,yok, bunu kabul etmem gerek. Hatalarınızdan sadece ama sadece siz sorumlu olduğunuzda, bu gerçekten kötü oluyor."

Evans, ilk temasın ardından yarışının bittiğini düşündüğünü bekledi ve ekledi: "Hasarı almıştık, takım için bir şeyler kurtarmaya çalışıyordum. Duble yapma şansının gitmesine izin vermek... Böyle bir yarış için çok uzun süredir bekliyordum."

"Geçtiğimiz yarışlarda arkadan başlayarak çıkardığım mükemmel yarışların ardından, bu sefer pist üstü pozisyonuna da sahiptik ve ben bu fırsatı kullanamadım.

"Böyle yüksek bir sıradan başlama fırsatını bulmuşken böyle bir hata yaparsanız, bana göre bu kabul edilemez."

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

 

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