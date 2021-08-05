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Formula E / Berlin E-Prix I Haberler

Evans, Jaguar'la anlaşma imzalamadan önce başka takımlar hakkında meraklıymış

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mitch Evans, menajeri Mark Webber'le ''sadıklık'' hakkında konuştuktan sonra Jaguar Racing'de kalmaya karar vermeden önce, Formula E takımı değiştirmek konusunda tecrübe ettiği ''meraklı durumun'', ''tamamen doğal'' olduğunu söyledi.

Evans, Jaguar'la anlaşma imzalamadan önce başka takımlar hakkında meraklıymış

Çift Grand Prix galini Gen3 döneminde de Jaguar'la birlikte yarışmak için bir anlaşma imzaladı ve 2022 yılında Porsche'ye geçeceği spekülasyonlarını bitimiş oldu.

Ancan Motorsport.com'a konuşan Evans, başka takımlara geçmek hakkında ''merakı olduğunu'' da ekledi.

27 yaşındaki Yeni Zelandalı sürücü, ''davulun sesininin uzaktan hoş geldiğini'' söyledi.

''Atlet, motor sporlarında da, futbolda da olsanız aynı kurallar geçerli. 'Davulun sesinin uzaktan hoş geldiğini düşünüyorsunuz.''

''Tabii ki bazı zamanlarda başka takımlara geçmek konusunda merakım oldu, ki bu oldukça normal.''

''Başka neler olduğunu görmek, başka yere daha iyi uyum sağlar mıyım diye düşünmek normal.''

Evans sözlerine şu şekilde devam etti: ''Eğer performans orada olmasaydı, başka yere geçmek için daha fazla bakınırdım veya muhtemelen takım değiştirirdim.''

''Mercedes ve Porsche gibi çok büyük üreticilerle kıyaslandığımızda çok fazla kaynağımız yok.''

''Ancak yine de düzgün bir altyapımız ve personelimiz olduğunu düşünüyorum. Mentalitemizi ve personelimizi seviyorum.''

''Eğer başka bir yere geçersem bu başka bir markaya veya kültüre alışma riski taşıyor.''

Küresel sağlık krizinden dolayı Evans Yeni Zelanda'ya dönemedi ve ilk kapanmanın çoğunu Formula E sürücüsü Andre Lotterer'le birlikte yaşayarak geçirdi.

Lottere Volkswagen Grup için fabrika sürücülüğü yapıyor ve 2018'den önce Audi ve Porsche'nin LMP1 programlarında yer alıyordu. Sonrasında 2020 yılında Porsche'yle birlikte Formula E'ye başladı ve markayla 11. yılında.

Evans'a Lotterer'le sadık kalmanın iyi yanlarını konuşup konuşmadığı soruldu ve Evans bunun yerine, 2010'dan beri menajerliğini yapan eski Formula 1 sürücüsü Mark Webber'den bahsetti.

''O yıllar boyunca Red Bull sürücüsüydü. Sonrasında Porsche'deydi ve hâlâ Porsche ailesinden biri.''

''Bu kontratın uzunluğu hakkında konuştuk ve o bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyor.''

''Sadık olmanın iyi yönlerini görebilirsiniz.''

''Her zaman kötü yönleri de vardır çünkü belki biraz fazla rahatlaşabilirsiniz ancak en azından neye sahip olduğunuzu ve nasıl bir durumda olduğunuzu biliyorsunuz.''

Evans şimdi Jaguar Racing'deki geleceğinden emin ve takım artık Gen3 gelişimini ''gizli'' tutmak zorunda değil.

''Açık olabilirler, ben de onlara açık olabilirim. Bu, Nisan ayında başlayacak testler için gerçekten çok önemli.''

''Sürpriz yok, yeni bir sürücüyü entegre etme süreci de olmayacak.''

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Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

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Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi
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