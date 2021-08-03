Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı
Formula E / Berlin E-Prix I Haberler

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula E'de iki kez yarış kazanan Mitch Evans, Jaguar Racing ile çok senelik anlaşma yenileyerek Porsche'ye geçeceği yönündeki söylentileri sonlandırmış oldu.

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

Jaguar Racing, daha önce GP2 Serisi'nde mücadele eden Yeni Zelandalı sürücüyle 2016-2017'de Formula E'deki ilk sezonunda anlaşmaya varmıştı.

O dönemden beri Jaguar Adam Carroll, Nelson Piquet Jr., Alex Lynn, James Calado ve Tom Blomqvist gibi birçok isimle yarışsa da Evans ilk günden beri takımda yarışmayı sürdüren tek isim oldu.

2012 GP3 Şampiyonu olan Evans, Jaguar ile imzaladığı yeni anlaşmanın ardından gelecek sene Sam Bird ile takım arkadaşı olmaya devam edecek ve serinin Gen3 araçları döneminde de takımın yeni nesil aracını geliştirmesine katkı sağlayacak.

2022-2023 döneminde kullanılacak Gen3 araçları, mevcut araçlara göre 120 kg daha hafif olacak ve elektrik motorları 470 beygir güç üretecek.

Motorsport.com'a konuşan Evans, "Bu çok iyi bir haber ve aile içerisinde kalmaya devam edeceğim için çok mutluyum. Artık buranın bir mobilyası gibi hissediyorum."

"Gitmek isteseydim bazı çok iyi seçeneklerim vardı ancak takımdaki konumumdan dolayı gerçekten mutluyum."

"Onlar gerçekten beni tutma konusunda çok istekliydi, bu yüzden burada kalmam mantıklı bir karardı." dedi.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Evans'ın mevcut anlaşması 2021 sonunda bitiyordu.

Evans'ın menajeri olan eski Formula 1 pilotu Mark Webber, Porsche'deki elçilik görevinin katkısıyla Evans'ı Porsche'de Andre Lotterer'in yerine geçirmeyi düşündü.

Ancak Evans, Jaguar'ın son iki senede düzenli olarak ön sıra mücadele vermesi ve Sam Bird'ün takıma katılması nedeniyle takıma sadık kalmak istedi.

Evans, "Başka bir yere gitmem açısından bir dönüm noktası olabilirdi."

"Gitmek isteseydim çok iyi bazı seçenekler vardı. Ancak gerçekten burada olmaktan mutluyum. Bu markayı, takip ettikleri yönü ve takım adına sürüş yapmayı seviyorum."

"Formula E'deki iniş çıkışlara bakarsak, özellikle kötü günlerde her zaman takımdan destek aldığınızı hissetmeniz gerek."

"Bu takımla çok şey başardım ve onlar bana böyle bir fırsat sundular. Bu yüzden onlara olan sadakatim nedeniyle de devam etmek istedim."

"Artık Sam'in gelmesiyle, iki araçla birden önde olabiliriz. İyi bir pozisyonda olduğumu hissediyorum. Kariyerim için doğru karar olduğuna inanıyorum."

"Unutmadığım bir şey varsa, bu takımla profesyonel bir pilot oldum. Onlarla iyi anılar biriktirmeye, iyi şeyler başarmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Evans, Berlin Tempelhof Havaalanı'nda gerçekleştirilecek sezonun son iki yarışı öncesinde pilotlar şampiyonasında lider Nyck de Vries'in 20 puan gerisinde 8. sırada bulunuyor. 

paylaşım
yorumlar
Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı

Önceki haber

Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

3 s
2
Formula 1

Hakkinen: "Bottas'a Mercedes'te yaptıkları için gereken saygı gösterilmiyor"

1 s
3
Formula 1

Russell, Mercedes ile test yapacak

2 s
4
Formula 1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

14 s
5
Formula 1

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

16 s
Son Haberler
Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi
Formula E

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

46dk
Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı
Haber video
Formula E

Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı

2 s
Vandoorne: "FE'deki 'çarpışan araba kazaları', 'oldukça amatörce' duruyor"
Formula E

Vandoorne: "FE'deki 'çarpışan araba kazaları', 'oldukça amatörce' duruyor"

31 Tem 2021
Rast ve Buemi, ikinci Londra E-Prix'sindeki kaza konusunda karşıt fikirlere sahip
Formula E

Rast ve Buemi, ikinci Londra E-Prix'sindeki kaza konusunda karşıt fikirlere sahip

27 Tem 2021
Lynn: “Formula E galibiyeti kazanamamak, beni yıllarca rahatsız etti”
Formula E

Lynn: “Formula E galibiyeti kazanamamak, beni yıllarca rahatsız etti”

27 Tem 2021
Son Videolar
Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı 00:58
Formula E
16 s

Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward 14:03
Formula E
22 Tem 2021

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü 00:54
Formula E
20 Tem 2021

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti 00:59
Formula E
12 Tem 2021

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti 00:57
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti

Daha fazlası
Matt Kew
Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı
Haber video
Formula E

Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı

Vandoorne: "FE'deki 'çarpışan araba kazaları', 'oldukça amatörce' duruyor" Londra E-Prix II
Formula E

Vandoorne: "FE'deki 'çarpışan araba kazaları', 'oldukça amatörce' duruyor"

Wolff: "Mercedes, kaza tartışmalarında yeniden saygılı olunmasını istiyor"
Formula 1

Wolff: "Mercedes, kaza tartışmalarında yeniden saygılı olunmasını istiyor"

Mitch Evans Daha fazlası
Mitch Evans
Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor New York City E-Prix II
Haber video
Formula E

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor

Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı New York City E-Prix II
Formula E

Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı

Evans, Lynn'in takla attığı kazayı açıkladı Diriye E-Prix II
Formula E

Evans, Lynn'in takla attığı kazayı açıkladı

Jaguar Racing Daha fazlası
Jaguar Racing
Jaguar Land Rover, Gen3 döneminde de Formula E'de kalacak Londra E-Prix I
Formula E

Jaguar Land Rover, Gen3 döneminde de Formula E'de kalacak

New York E-Prix: Bird pole pozisyonunda, Jaguar 1-2 New York City E-Prix II
Formula E

New York E-Prix: Bird pole pozisyonunda, Jaguar 1-2

Jaguar, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti
Formula E

Jaguar, Formula E’nin Gen3 kurallarını kabul etti

Çok Okunanlar Bugün

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı
Formula 1 Formula 1

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

Hakkinen: "Bottas'a Mercedes'te yaptıkları için gereken saygı gösterilmiyor"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Bottas'a Mercedes'te yaptıkları için gereken saygı gösterilmiyor"

Russell, Mercedes ile test yapacak
Formula 1 Formula 1

Russell, Mercedes ile test yapacak

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada
Formula 1 Formula 1

Vettel diskalifiye edilse de hâlâ 2. sırada

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı
Formula 1 Formula 1

Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı

Son Haberler

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi
Formula E Formula E

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı
Haber video
Formula E Formula E

Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı

Vandoorne: "FE'deki 'çarpışan araba kazaları', 'oldukça amatörce' duruyor"
Formula E Formula E

Vandoorne: "FE'deki 'çarpışan araba kazaları', 'oldukça amatörce' duruyor"

Rast ve Buemi, ikinci Londra E-Prix'sindeki kaza konusunda karşıt fikirlere sahip
Formula E Formula E

Rast ve Buemi, ikinci Londra E-Prix'sindeki kaza konusunda karşıt fikirlere sahip

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.