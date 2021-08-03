Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

Jaguar Racing, daha önce GP2 Serisi'nde mücadele eden Yeni Zelandalı sürücüyle 2016-2017'de Formula E'deki ilk sezonunda anlaşmaya varmıştı.

O dönemden beri Jaguar Adam Carroll, Nelson Piquet Jr., Alex Lynn, James Calado ve Tom Blomqvist gibi birçok isimle yarışsa da Evans ilk günden beri takımda yarışmayı sürdüren tek isim oldu.

2012 GP3 Şampiyonu olan Evans, Jaguar ile imzaladığı yeni anlaşmanın ardından gelecek sene Sam Bird ile takım arkadaşı olmaya devam edecek ve serinin Gen3 araçları döneminde de takımın yeni nesil aracını geliştirmesine katkı sağlayacak.

2022-2023 döneminde kullanılacak Gen3 araçları, mevcut araçlara göre 120 kg daha hafif olacak ve elektrik motorları 470 beygir güç üretecek.

Motorsport.com'a konuşan Evans, "Bu çok iyi bir haber ve aile içerisinde kalmaya devam edeceğim için çok mutluyum. Artık buranın bir mobilyası gibi hissediyorum."

"Gitmek isteseydim bazı çok iyi seçeneklerim vardı ancak takımdaki konumumdan dolayı gerçekten mutluyum."

"Onlar gerçekten beni tutma konusunda çok istekliydi, bu yüzden burada kalmam mantıklı bir karardı." dedi.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Evans'ın mevcut anlaşması 2021 sonunda bitiyordu.

Evans'ın menajeri olan eski Formula 1 pilotu Mark Webber, Porsche'deki elçilik görevinin katkısıyla Evans'ı Porsche'de Andre Lotterer'in yerine geçirmeyi düşündü.

Ancak Evans, Jaguar'ın son iki senede düzenli olarak ön sıra mücadele vermesi ve Sam Bird'ün takıma katılması nedeniyle takıma sadık kalmak istedi.

Evans, "Başka bir yere gitmem açısından bir dönüm noktası olabilirdi."

"Gitmek isteseydim çok iyi bazı seçenekler vardı. Ancak gerçekten burada olmaktan mutluyum. Bu markayı, takip ettikleri yönü ve takım adına sürüş yapmayı seviyorum."

"Formula E'deki iniş çıkışlara bakarsak, özellikle kötü günlerde her zaman takımdan destek aldığınızı hissetmeniz gerek."

"Bu takımla çok şey başardım ve onlar bana böyle bir fırsat sundular. Bu yüzden onlara olan sadakatim nedeniyle de devam etmek istedim."

"Artık Sam'in gelmesiyle, iki araçla birden önde olabiliriz. İyi bir pozisyonda olduğumu hissediyorum. Kariyerim için doğru karar olduğuna inanıyorum."

"Unutmadığım bir şey varsa, bu takımla profesyonel bir pilot oldum. Onlarla iyi anılar biriktirmeye, iyi şeyler başarmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Evans, Berlin Tempelhof Havaalanı'nda gerçekleştirilecek sezonun son iki yarışı öncesinde pilotlar şampiyonasında lider Nyck de Vries'in 20 puan gerisinde 8. sırada bulunuyor.