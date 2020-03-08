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Formula E / Mexico City E-prix / Son dakika

Evans: "Jaguar artık sıralama turlarındaki en iyi takımlardan birisi"

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Evans: "Jaguar artık sıralama turlarındaki en iyi takımlardan birisi"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
8 Mar 2020 14:03

Meksika e-Prix galibi Mitch Evans'a göre Jaguar, Formula E'de tek turda ölçüt olarak alınan takımlardan biri, her ne kadar DS Techeetah yarış temposunda yenilmesi gereken takım olsa da.

Pol pozisyonundan yarışa başlayan Andre Lotterer'in Porsche'sini ilk virajda geçen Evans, FE kariyerindeki ikinci yarışı Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde yapılan Meksika E-Prix'inde kazandı. 

İkinci ile arasını 7 saniyeye kadar çıkartan Yeni Zelandalı pilot, yarışı DS Techeetah pilotu Antonio Felix da Costa'nın 4.271 saniye önünde birinci sırada bitirdi ve FE'deki en dominant sürüşlerden birini gösterdi.

Sıralamalarda Lotterer'in sadece 0.063 saniye arkasında kalan Evans, Jaguar'ın tek turda en hızlı takımlardan biri olduğunu ancak yarış tempolarının DS Techeetah'lardan daha kötü olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'un Evans'a Jaguar'ın bir şampiyonluk potası içinde olup olmadığı sorusuna Evans şu yanıtı verdi: "Bence son iki yarışta bunu kanıtlamış oldum. İki pist birbirinden çok farklıydı bu yüzden tek turda rekabetçi olmak güzel bir his.

"Ancak hala yarışta DS'lerin arkasındaydık. Antonio yarış boyunca benden %2 daha fazla enerjiye sahipti, ki bu çok fazla bir miktar, bu yüzden onun yanında yarışa başlasaydım endişe ederdim.

"Bana göre kesinlikle onlar yarış temposu için hedeflenilen nokta ve biz de tek turda hedeflenilen noktayız."

Evans aynı zamanda yarışın ilerleyen bölümlerinde dördüncülüğe düşmeden önce Santiago'daki yarışı lider götürüyordu - daha sonrasında da Mercedes sürücüsü Nyck de Vries'in ceza almasıyla beraber podyuma çıkmayı başardı.

Yeni Zelandalı pilot takımın Santiago'daki performansı hakkında eleştirel davrandı ve bunu takım radyosunda "Çocuklar, yapılacak ciddi işler var. Bu çok zayıf bir performanstı." diyerek dile getirdi.

Evans Meksika galibiyetinden sonra "Santiago'dan sonra kafamız karma karışıktı, utanmıştık ve yenilmiş hissediyorduk." dedi ve ekledi: "Bu takıma büyük bir delil oldu - Santiago'da yaşadığımız sorunların hepsini çözdüler, ki çok fazla sorun vardı.

"Sorunları çözebildiğimizi ve elimizde olan temposu göstermek güzel - sadece tek turda değil yarışta da."

Jaguar'ın Santiago'dan sonra yaşadığı geri dönüşü, takım direktörü James Barclay Motorsport.com'a şöyle anlattı: "Santiago'dan sonra nerede gelişmemiz gerektiği üzerine çalışmaya başlamıştık, sorunların nerede olduğunu analiz etmiştik.

"Bize göre Santiago'da yaşadığımız olay yazılımda olan bir hataydı. Sorun bunu gördüğümüzde ve bir daha yaşanmadığından emin olduğumuzda ortadan kalktı."

Evans'ın Meksika yarışına gelirken tavırlarında bir değişiklik olup olmadığı sorusuna ise Barclay şu yanıtı verdi: "Gerçek şu ki daha fazlasını yapabileceğini biliyorken seni bir şey engelliyorsa, bu çok moral bozucu bir durum. Santiago'da bizimle ilgili gördüğünüz durum da buydu.

"Mitch doğal olarak şampiyonadaki en hızlı pilotlardan biri ve şimdi gördüğümüz gibi yarış performansı inanılmaz bir seviyede."

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Seri Formula E
Etkinlik Mexico City E-prix
Pilotlar Mitch Evans
Takımlar Jaguar Racing Şimdi al
Editör Matt Kew

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