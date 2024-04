Evans: "Galibiyeti Nick'e borçuyum"

İkinci çizgiden start alan Evans, ilk viraj olan Sainte Devote'a doğru ilerlerken Cassidy'nin önüne geçti. Önündeki ikilinin 'Atak Modlarını' kullanmasıyla 10. turda liderliği devraldı.

Cassidy'nin de ikinci sırayı almasıyla takip eden grubu yavaşlatmaya başladı. Evans'ın liderliği her iki 'Atak Modunu' rahat kullanmasına yardımcı oldu.

Evans takım arkadaşının iyiliğine karşılık verse de, sonunda öne çıkan ve sezonun ilk galibiyetini elde eden Evans oldu.

Evans, “Zor bir yarış olacağını biliyorduk. Her şeyin 'Atak Modları' etrafındaki stratejiyle ilgili olduğunu biliyorduk.”

“Bu galibiyeti Nick'e borçluyum. Önemli olduğunda bana gerçekten yardımcı oldu. Ben de ona yardım ettim ama bugün sergilediği takım oyunculuğunu gerçekten takdir ediyorum. Bu takım için inanılmaz bir başarı.” dedi.

Evans, Cassidy'nin ikinci Atak Modu'nu almasının hemen ardından 17. turda Mirabeau'da yarışın liderliğini geri aldı ve Cassidy pozisyonunu savunmuyor gibi göründü.

Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde yarış öncesinde nasıl bir anlaşma yapıldığı sorulduğunda Evans, startta Cassidy'nin önüne geçmenin strateji açısından kendisine öncelik sağladığını belirtti.

Evans, “1. virajda onu geçmeyi beklemiyordum ama sanırım 'Atak Modları' gerçekleştiğinde liderdim. Sanırım bunu yapmanın en adil yolu buydu ve brifingde bana böyle söylendi.”

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, 2nd position, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, 1st position, and Stoffel Vandoorne, DS Penske, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Photo by: James Sutton / Motorsport Images