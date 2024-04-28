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Formula E Monako ePrix

Evans: "Galibiyeti Nick'e borçuyum"

Mitch Evans, Monako E-Prix'sindeki zaferini takım arkadaşı Nick Cassidy'ye borçlu olduğuna inanıyor.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, leads Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

İkinci çizgiden start alan Evans,  ilk viraj olan Sainte Devote'a doğru ilerlerken Cassidy'nin önüne geçti. Önündeki ikilinin 'Atak Modlarını' kullanmasıyla 10. turda liderliği devraldı.

Cassidy'nin de ikinci sırayı almasıyla takip eden grubu yavaşlatmaya başladı. Evans'ın liderliği her iki 'Atak Modunu' rahat kullanmasına yardımcı oldu.

Evans takım arkadaşının iyiliğine karşılık verse de, sonunda öne çıkan ve sezonun ilk galibiyetini elde eden Evans oldu.

Evans, “Zor bir yarış olacağını biliyorduk. Her şeyin 'Atak Modları' etrafındaki stratejiyle ilgili olduğunu biliyorduk.” 

“Bu galibiyeti Nick'e borçluyum. Önemli olduğunda bana gerçekten yardımcı oldu. Ben de ona yardım ettim ama bugün sergilediği takım oyunculuğunu gerçekten takdir ediyorum. Bu takım için inanılmaz bir başarı.” dedi.

Evans, Cassidy'nin ikinci Atak Modu'nu almasının hemen ardından 17. turda Mirabeau'da yarışın liderliğini geri aldı ve Cassidy pozisyonunu savunmuyor gibi göründü.

Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde yarış öncesinde nasıl bir anlaşma yapıldığı sorulduğunda Evans, startta Cassidy'nin önüne geçmenin strateji açısından kendisine öncelik sağladığını belirtti.

Evans, “1. virajda onu geçmeyi beklemiyordum ama sanırım 'Atak Modları' gerçekleştiğinde liderdim. Sanırım bunu yapmanın en adil yolu buydu ve brifingde bana böyle söylendi.” 

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, 2nd position, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, 1st position, and Stoffel Vandoorne, DS Penske, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, 2nd position, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, 1st position, and Stoffel Vandoorne, DS Penske, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Photo by: James Sutton / Motorsport Images

“‘Tamam, atakları yapın ve sonra siz yarışın’ diyebilirdik ama bence takım bu konuda mantıklı bir yaklaşım sergiledi.” dedi.

Yarış sonrasında Cassidy'nin ekibiyle konuşmakta zorlandığı ve “telsiz iletişimin zor olduğu” ortaya çıktı.

Bu sorun nedeniyle Cassidy, böylesine güçlü bir sonuç elde etmek için yarış boyunca stratejiyi kendisinin belirlemesi gerektiğine inanıyor.

Cassidy, “Bazı kararları veren kişinin ben olduğumu hissediyorum ve bu yüzden daha çok onlara neredeyse ne yaptığımı anlatmaya çalışıyordum.” 

“Bugünün iyi idare edildiğini düşünmemin nedeni, bulunduğumuz konumda olmayı beklemememizdi. Ancak sanırım en adil olanı yapmak ve takım için en iyi sonucu almaya çalışmak benim görevimdi. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum.” dedi.

Evans'ın zaferi, 2023 Londra E-Prix'inden sonra Formula E'deki ilk zaferi oldu.

Monako'daki zaferi aynı zamanda, geçmişte farklı kategorilerde en az altı kez podyuma çıkmasına rağmen Monaco caddeerindeki ilk zaferi.

Evans, “Birkaç yıldır çok yaklaştım. GP2'de bile üç kez podyuma çıktım. Formula E'de üç kez podyuma çıktım.” 

“Bu yüzden sürüş tarzıma gerçekten uygun bir pist olduğunu hissediyorum. Ama hiçbir zaman tam olarak istediğim gibi bir araya gelmedi. Sonunda bugün bunu başarmak inanılmaz.” dedi.

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