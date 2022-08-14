Evans: "FE şampiyonluk mücadelesinde her şeyimi verdim"

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Seul'daki son yarış öncesinde Evans'ın hâlâ şampiyonluk şansı bulunuyordu. Evans'la şampiyona lideri Stoffel Vandoorne arasında 21 puanlık bir fark vardı ve Evans'ın yarışı kazanması, Vandoorne'un ise puan alamaması gerekiyordu.

Ancak Yeni Zelandalı pilot sıralama turlarında sadece 13. sırayı alabildi. Evans'ın Jaguar'ı, kuru zeminde, dün ıslak zeminde gösterdiği performansını tekrarlayamadı.

Bugünkü yarışa 13. sıradan başlayan Evans, yarış içinde 7. sıraya tırmansa da daha ileri gidemedi ve şampiyonada mağlubiyeti kabullenmek zorunda kaldı.

Evans, sezonu 2. sırada tamamlasa da sezonu hakkında bir pişmanlığı bulunmuyor ve takımının şampiyonluk için iyi bir mücadele ortaya koyduğunu düşünüyor.

Evans, "Her şeyimi verdim. Dün yağmur yağmadan önce de bu kuru koşullarda normal tempomuza sahip değildik, biraz gerideydik. Pazar günü için bunu düzeltmek istedik ama sıralama turlarında sürüş doğal değildi."

"Yarış için yeniden gelişmeye çalıştık. Pist üstü pozisyonu olarak geliştik ve puan barajının içine girdim ama daha fazlasını yapamadım. JEV'i [Jean-Eric Vergne] ve önümdeki diğer kişileri geçemedim. Arka lastiklerle ve genel olarak araç dengesiyle sorun yaşadım."

"Bu hayal kırıklığına uğrattı ama iyi mücadele ettik ve denedik. Bazı pistler aracınıza uyar ve bazıları uymaz. Bu araç gerçekten çok ama çok hızlı olabiliyor fakat çözemediğimiz bazı pistler var. Bu yıl bazı pistleri çözemedik."

"Ancak ne takımın ne de benim pişmanlığım yok. Bu yıl iyi mücadele ettik. Biraz istikrarsız olmak bize zarar verdi." dedi.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Evans, kendisine şampiyonluk için mücadele edebileceği bir araç sağlayan Jaguar takımına teşekkür ederken; gelecek yıl Gen3 döneminin başlangıcında daha güçlü geleceklerine söz veriyor.

Bu sezonun performans anlamında kariyerinin en iyi sezonu olup olmadığı sorulan Evans, geçmişte de güçlü performansları olduğunu ancak yeni sıralama formatı sayesinde bu yıl daha büyük bir fark yaratabildiğini söylüyor.

Evans, "Genel olarak bakıldığında, bu yıl en güçlü takım ve pilotlardan biriydik. Çok sıkı çalıştık ve bana şampiyonluk için mücadele edebilecek bir araç verebilmek için çok sıkı bir şekilde çalışan fabrikadaki herkese haklarını vermem gerek."

"Şu anda şampiyonluğu kaybetmek biraz acıtıyor ama hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyoruz. Gelecek yıl geri döneceğiz."

"Bence [bu yılın şimdiye kadarki en yılım olduğunu söylemek] zor çünkü geçmişte de çok güçlü yıllar geçirdiğimiz düşünüyorum. Ancak eski sıralama formatı nedeniyle o performanslarım biraz fark edilmedi."

"Yeni sıralama formatı, istikrarlı bir şekilde neler yapabileceğinizi göstermek için daha adil bir şans sunuyor. Bence bu yüzden bu yıl daha göz önüne çıktım."

"Sezonun başında da dediğim gibi, gerçekten neler yapabileceğimi göstermek istiyordum. Bence bunu yaptım. Elbette şampiyonluğu kazanmak istiyordum, buraya kazanmak için geliyorum, kazanmam için işe alındım."

"Başardıklarımla gurur duyuyorum, gerçekten duyuyorum ama hâlâ tam olarak tatmin olmadım. Ben bir savaşçıyım, rekabetçiyim ve her zaman böyle oldum. Evet, ikincilik iyi ama benim için yeterli değil. Takımla birlikte gelecek yıl daha iyi döneceğiz ve zayıflıklarımızı gidermeye devam edeceğiz." dedi.