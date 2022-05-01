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Formula E / Monaco ePrix Haberler

Evans, enerjisinin hızla azalmasını beklemiyormuş

Monaco E-Prix'i ikinci sırada tamamlayan Mitch Evans, ilk turlarda enerji tasarrufu yapmasına rağmen enerjisinin tükendiğini öğrenince şoka uğramış.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Evans, enerjisinin hızla azalmasını beklemiyormuş
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Evans iyi bir start alarak yarışın ilk bölümünde liderliğini korudu.

Ancak ilk sırada yer almasından ötürü enerji tüketimi rakiplerine kıyasla doğal olarak daha yüksekti, ancak Evans, arka arkaya üçüncü zaferini elde etmek elde etmek için araçtaki enerjiyi korumak adına yeterince çabaladığını yaptığını hissetmekteydi.

Ancak takımın enerji düzeyi konusundaki uyarısı sonrası enerji kullanımında daha da tutumlu olmak zorunda kaldı, bu da onu Pascal Wehrlein, Jean-Eric Vergne ve yarış galibi Stoffel Vandoorne'a karşı savunmasız bıraktı.

Evans, "En iyisi değildi. Yarıştan önce her şey oldukça iyi görünüyordu ve startta da liderliğimi korudum. İlk birkaç tur enerji tüketimini düşük tuttum, gayet iyi bir plan yapmıştık."

"Fakat enerjimin azaldığını fark ettiğimde biraz şoka uğradım."

"Herkese avantaj vermek harika değildi fakat sadece biraz şaşırdım o kadar. Tüm yaklaşımı değiştiriyor, tüketimi azaltıyor ve enerjiyi geri kazanıyorsunuz." dedi.

Mitch Evans, Jaguar Racing, 2nd position

Mitch Evans, Jaguar Racing, 2nd position

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Evans, etrafındaki sürücüler atağa geçtiğinde zaman kaybettiğini kaybettiğini ve yarışı bitirip puanları korumaya çalıştığını söyledi.

Yeni Zelandalı, bunun "tipik bir Formula E yarışı" olduğunu ve Roma'da baskın bir hafta sonundan sonra kendisinin ve ekibinin başarılarına fazla güvenmemeleri gerektiğini söyledi.

Evans, "Diğer pilotlar atağa geçtiler ve geri çekilmek zorunda kaldım, biraz zaman kaybettik. Hatta Pascal'a da zaman kaybediyordum."

"Güçlü bir yarış geçiriyordu, ona ne olduğundan emin değilim. Açıkçası ben de yarışta kalmayı denemek istedim, bu yüzden işim oldukça zor ve stresliydi. Ama bence çok iyi toparlandık ve bugün ikinci olduğumuz için çok şanslıyız."

"Açıkçası bir yerlerde bir şeyler ters gitti çünkü araç iyi hissettiriyordu ancak verimlilik ve enerji konusunda eksiklerimiz vardı."

"Baskın performans gösterdiğim Roma'ya göre büyük bir fark var. Bunun sadece tipik bir Formula E yarışı olduğunu söyleyebilirim, kendinizi çok fazla aşamazsınız ve her zaman her şeyin mükemmel olması gerekir."

"Belki de yeterince hazırlık yapmadık ve bedelini bugün ödemek zorunda kaldık."

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