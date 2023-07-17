Evans, Cassidy ile olan kazada hatasını kabul ediyor

Cumartesi günü galibiyete ulaşan ve şampiyonadaki rakipleriyle farkı kapatan Evans için Pazar günü işler hiç iyi gitmedi.

Henüz ikinci turda zorlanmaya başlayan Evans, yedinci viraj öncesi frene basamadı ve kontrolü kaybederek Cassidy'e çarptı.

Normalde ufak görünen bir temasa rağmen şiddetli bir kaza yaşandı ve hem Cassidy'nin, hem de Evans'ın aracı hasar gördü.

İki isim de kırmızı bayrak periyodundan faydalanarak yarışa dönmeyi başardılar, ancak Evans sadece üç tur sonra pite dönerek yarışa veda etti.

Yarışın ardından konuşan Evans, "Önümdekiler beklediğimden çok daha fazla yavaşladılar, ben de buna uygun şekilde yavaşlamaya çalıştım.

"Ancak arka lastikleri kilitledim ve Nick ile temas yaşadım."

"Çok küçük bir dokunuştu, ancak bir anda aracın üstünden havalandım ve yarış dışı kaldım, o da hemen hemen yarış dışı kalmış gibi oldu. Gerçekten berbattı."

"Hata yaptığımı kabullenmeliyim, ancak gerçekten garip bir şey yapmadım. Tüm yıl boyunca bir kez bile temas yaşamamıştım."

"Takım için gerçekten çok üzgün hissediyorum. Aynı şekilde Nick için de, çünkü kendisi yanlış bir şey yapmadı ve Jake'in kazanması kendisinin sezonunu etkileyecek."

Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, the remainder of the field Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarıştan sonra Evans ile konuştuğunu söyleyen Cassidy ise, "Konuşmanın çoğunu o yaptı."

"O harika bir adam, harika bir sürücü. Böyle şeyler olur ama yine de yürek parçalayıcı."

"Takla barım ve halom hasar görmüştü, gerçekten şanslıyım. Açıkçası ilk tepkim bu değildi ama şimdi arabaya baktığımda çok şanslı olduğumu görüyorum."

"[Aracın performansının düşüp düşmediğini] gerçekten bilmiyorum, bilmeden 'evet, düştü' demem yanlış olur."

"Aslında yarışta hala çok hızlıydım ama hiçbir şey yapamadım." dedi.