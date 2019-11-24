Evans: "Bird daha fazla yer bırakmalıydı"

Bird'ün Lucas di Grassi'ye atak yaparken sorun yaşamasının ardından Evans atak yapma fırsatı yakalamıştı. Bu mücadelede temas yaşandı. Bird duvara vurup yarış dışı kalırken, Evans kazaya sebep verdiği gerekçesiyle pitten geçme cezası aldı. Aynı olayın devamında Pascal Wehrlein da Bird'e vurdu ve güvenlik aracı piste girdi.

Evans, yaşananlarda sorumluluğu tek başına üstlenmedi ve Bird'ün de daha fazla yer bırakması gerektiğini söyledi.

Evans, "Antonio, Lucas'a atak yapınca her şey bir anda değişti. Sam, 1. ve 2. virajda Lucas'ı geçmeye çalıştı ancak bu işe yaramayacaktı. O, bunun mücadelesini verirken iç tarafta bir boşluk ortaya çıktı ve ben de oraya daldım. Onun yanına yeteri kadar geldiğimi düşündüm. Yakın olacaktı ancak o ana kadar bana çok fazla alan bırakıp tozlu alana çıkmıştı. Kendisi o anlarda agresif bir yaklaşım sergiledi ve muhtemelen ve benim vazgeçmemi bekledi. Ancak ben, yerimi koruyacak kadar yakın olduğumu düşündüm." dedi.

Bird de olayda suçlanacak birisinin olmadığını ancak Evans'ın 4. viraj öncesinde pes edeceğini düşündüğünü söyledi.

Bird, "Henüz yaşananların tekrarını izlemedim. Onunla konuştuk. Bazı şeyler konusunda anlaştık, bazılarında ise anlaşamadık. Her iki taraf açısından belli konuları tartışabiliriz. Ben, geçiş yapılmayacak bir virajda önde olduğumu hissettim. Hemen Lucas'ın arkasında, hatta vites kutusundaydım."

"Onun içeriye girdiğini hissettim ancak aynı zamanda biraz yavaşlaması gerektiğini de hissettim. Her neyse, yine de bu olayda gerçekten kimseyi suçlayamazsınız. Biraz talihsiz bir kazaydı." dedi.