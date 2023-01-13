Eriksson, yedek sürücü olarak Jaguar ile anlaştı

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2020-21 sezonunda Dragon/Penske Autosport adına sekiz yarışa çıkan Eriksson, sadece bir yarıştan puan alabilmesinin ardından seriden ayrıldı.

O zamandan beri GT serilerine yönelen İsveçli sürücü, 2021'de Team Bernhard ile ADAC GT Masters'te, 2022'de üç yarışlığına British GT'de ve Dubai 24 Saat'te mücadele etti.

Yedek sürücüleri Norman Nato ve Sacha Fenestraz'ın kadrosunu tamamen yenileyen Nissan'a geçmesinin ardından Eriksson ile irtibata geçen Jaguar, kısa süre önce Eriksson'un yedek sürücü olarak takıma katıldığını duyurdu.

Eriksson, "Jaguar TCS Racing takımına yedek ve test sürücüsü olarak katılmayı gerçekten dört gözle bekliyorum."

"Jaguar I-Type 6'yı simülatörde test ettim, Gen2 ile Gen3 arasındaki farkı görmek inanılmazdı. Yeni araçlar teknoloji, hız ve güç açısından gerçek bir adım."

"Takım son iki sezonda harika sonuçlar elde etti, ben de önümüzdeki sezon Mitch [Evans], Sam [Bird] ve mühendislere yardımcı olmayı umuyorum." dedi.

Tom Dillmann, NIO Formula E Photo by: Dan Bathie / Motorsport Images

Daha önce Venturi ve NIO ile tam zamanlı olarak yarışmasının ardından koltuksuz kalan ve geçen seneyi Jaguar yedek sürücüsü olarak geçiren Dillmann'ın da göreve devam edeceği açıklandı.

Fransız sürücü ayrıca 2018'den bu yana WEC kadrosunda bulunduğu ByKolles'un ortağı olduğu Vanwall ile Hypercar klasmanında mücadele edecek.

Dillmann, "Jaguar TCS Racing ailesindeki görevime devam edeceğim için çok heyecanlıyım."

"Geçen sezon takımımızın puan anlamında en iyi sezonunu geçirmesinin ardından, yeni I-Type 6'nın geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesiyle birlikte herkesin yeniden dünya şampiyonluğu için mücadele etmesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.