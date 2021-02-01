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Formula E / Son dakika

Envision Virgin dünyanın ilk 2 koltuklu elektrikli yarış aracını geliştirecek

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Envision Virgin dünyanın ilk 2 koltuklu elektrikli yarış aracını geliştirecek
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Envision Virgin Racing Formula E takımı, FTSE 100 şirketi Johnson Matthey’le yeni sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, dünyanın ilk 2 koltuklu açık tekerlekli elektrikli yarış aracının geliştiricilerinden olacak.

Johnson Matthey gelişmiş kimyasallar ve batarya materyalleri üzerine özelleşmiş bir şirket ve şirketin öncü teknolojisi olan nikel bakımından zengin eLNO batarya teknolojisinin, 2024 itibariyle hibrit ve elektrikli yol araçlarında kullanılması bekleniyor.

Bu gelişmiş katot materyaller sayesinde daha iyi bir enerji yoğunluğu elde edilirken, “mükemmel batarya döngüsünü” koruyor.

Formula E aracının dizaynını andıracak olan 2 koltuklu yarış aracında bu bataryalar kullanılacak. Ve EVR misafir paketinin bir parçası olarak, bu araçların tam gösteri turlarının düzenlenmesi hedefleniyor.

Motorsport.com’un bilgisine göre bu proje, FIA WEC’te LMP2 sınıfının 2.si ve Silverstone iş merkezinde EVR’nin karşısında konumlanan Delta Motorsport tarafından yürütülecek.

Delta Motorsport daha öncesinde 600 bhp’lik V8 motora sahip Formula 1 tipi bir araç tasarlamış ve koltuklarına F1 dünya şampiyonları Nigel Mansell ve Damon Hill’i oturtmuştu, fakat o araçta her 2 kokpit de birbirinden bağımsızdı; şimdiki projede ise aracın koltukları aynı kokpitte bulunacak.

Şirket aynı zamanda 2005 ve 2006 tarihlerinde düzenlenen Grand Prix Masters serisi için de 2000 Reynard 2KI Champ Aracı temelli yarış araçları üretmiş ve bunların işletmesini yürütmüştü. Bu seride, bu araçlarla şampiyon olan isimler ise sırasıyla Nigel Mansell ve Eddie Cheever olmuştu.

Yeni 2 koltuklu elektrikli aracın; güç ünitesi EVR’nin 1. jenerasyon FE gelişim aracından alınacak, şasisi ise dışarıdan temin edilecek.

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Yeni aracın tasarımı konusunda Johnson Matthey yönetim kurulu üyelerinden Robert MacLeod, “Hedefimiz daha temiz ve daha sağlıklı bir dünya, hem bugün hem de gelecek için. Bu yüzden Envision Virgin Racing ve bu takımın sahipleri olan Envision Grubu’yla birlikte çalışmaktan çok memnunuz, ortak gayemiz daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak.”

“eLNO teknolojisini kullanan ilk elektrikli yarış aracını üretmekten de çok heyecan duyuyoruz – bu, bu teknolojinin reklamında büyük bir adım olacak. Aynı zamanda takımın ‘Race Against Climate Change’ (İklim Değişikliğine Karşı Yarış) girişiminin ve farklı jenerasyonları gezegenimizi korumak için etkileme hedefinin de bir parçası olmaktan memnunuz.” dedi.

Çok yıllık bir sözleşmenin parçası olarak, EVR araçlarının burnunun her 2 yanında Johnson Matthey logosu yer alacak.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07

Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images

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Editör Matt Kew

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