Envision Racing, Gen3 döneminde Jaguar güç ünitesiyle yarışacak

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İngiliz ekip, DS ile birlikte çalışıyordu ancak 2018-19 sezonuyla beraber bu partneri Techeetah'a kaybetti ve bunun üzerine Audi ile çalışmaya başladı.

Fakat Alman markanın spordan ayrılması, Envision'ın gelecek sezondan itibaren başlayacak olan yeni Gen3 dönemi için yeni bir tedarikçi bulması gerektiği anlamına geliyor.

Sonuç olarak Envision, Jaguar'la anlaştı. Bu, Jaguar'ın 2016'da şampiyonaya girmesinden bu yana ilk kez bir müşteri ekibine Formula E motoru tedarik edeceği anlamına geliyor.

Envision takım patronu Sylvain Filippi, "Envision Racing'in Formula E'nin Gen3 döneminde seride yer alacağını açıklamaktan kesinlikle çok mutluyum."

"Jaguar ile bizim için gerçekten heyecan verici olan harika bir ortaklık kurduk."

"Spora girdiğimiz zaman benim için en önemli şey, gridin ön tarafında kalmanın ve ardından son derece rekabetçi olmanın yollarını bulduğumuzdan emin olmaktı."

"Kısacası Jaguar birçok nedenden dolayı bizim için mükemmel bir partner. Jaguar'ın son birkaç yılda oldukça rekabetçi bir güç ünitesi geliştirmesi şaşırtıcı değil, onların gücünü verilerimizden görebiliyoruz."

"Biz gerçekten benzer fikirlere sahip iki şirketiz, çok benzer şekillerde çalışıyoruz, coğrafi olarak çok yakınız, insani olarak da gerçekten iyi anlaşıyoruz, her şey mantıklı." dedi.

Jaguar patronu James Barclay, Gen3 kural dönemline daha az üretici katılmasının, İngiliz ekibin daha fazla takıma motor tedarik etmesi için iyi bir zaman olacağını söyledi.

Nick Cassidy, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images