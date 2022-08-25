Resmi: Abt, 2022-23 sezonunda Frijns ve Muller ile yarışacak

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2020-21 sezonunun ardından Audi ile ortaklıklarının son bulması sonucu Formula E'den ayrılan Abt, bir senelik aranın ardından 2022-23 sezonunda Mahindra ile ortaklık kurarak geri dönecek.

Dönüş için tecrübeli bir kadro isteyen Abt için dört senenin ardından Envision'dan ayrılan Frijns ve Formula E'ye dönmek isteyen Muller biçilmiş kaftandı, nitekim iki sürücü de geçmiş yıllarda DTM'de Abt için yarıştılar.

2021-22 sezonunu yedinci sırada bitiren -ve bir kez daha ilk galibiyetini elde edemeyen- Frijns, "Abt'ı ve Nico'yu DTM'den çok iyi tanıyorum, takım olarak harika bir atmosfere sahiptik ve çok başarılıydık."

"Formula E'de de işlerin aynı şekilde ilerlemesini istiyorum. Bu herkesin için büyük bir adım ve hızlı bir şekilde öğrenmemiz gereken çok şey var. Yine de tüm takıma güvenim sonsuz, yeniden takımın bir parçası olmak harika!" dedi.

Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

2019-20 sezonunda Dragon ile FE'ye giriş yapan Muller, 2020-21 sezonunun ortasında DTM'e odaklanmak aracıyla seriden ayrılmış ve yerini Joel Eriksson'a bırakmıştı.

An itibariyle Team Rosberg ile DTM'de yarışmaya devam eden Muller, "DTM'de geçirdiğimiz uzun yılların ardından Abt ile yeni bir maceraya atılmaktan ve Formula E'ye dönmekten ötürü çok mutluyum."

"Ayrıca hem pistte, hem de pist dışında güzel vakitler geçirdiğim Robin ile de takım arkadaşı olacağım -takımın bu yeni meydan okumada kullanabileceği birçok güzel malzemeyi bir araya getirdiğini düşünüyorum."

"Formula E'de geçirdiğim zorlu zamanların ardından halen seriyle görülecek bir hesabım var ve bu hesabı takım olarak kapatma şansı yakaladığım için mutluyum."

Nico Muller, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Takımın yöneticilerinden Hans-Jurgen Abt, Frijns-Muller ikilisiyle anlaşmalarının ardından FE'ye dönüşleri için "rüya takımını" kurduklarını düşünüyor.

Abt, "Robin ve Nico bizim için tam anlamıyla rüya takımı, çünkü Formula E'ye dönüşümüzde ihtiyacımız olan her şeye sahipler: hız, deneyim ve takım ruhu."

"Eğer fabrika takımlarına karşı koymak istiyorsak, küçük fakat güçlü bir takım olmamız gerekiyor. Robin ve Nico bu iş için uygunlar." dedi.

Envision'dan ayrılan Frijns'in yerine 8 senelik e.dams macerasını sonlandırarak Nissan'dan ayrılan Sebastien Buemi'nin geçmesi bekleniyor.