Formula E
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-prix
17 Nis
-
18 Nis
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-prix
02 May
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
London E-prix II
26 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Marakeş ePrix / Son dakika

Ekranlara yansımayan temas, Sims’in yarışını bitirmiş

paylaşım
yorumlar
Ekranlara yansımayan temas, Sims’in yarışını bitirmiş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Mar 2020 14:45

BMW Formula E sürücüsü Alexander Sims, Edoardo Mortara ile yaşadığı küçük bir temasın, Marakeş E-Prix’sinin son turunda yarışı bırakmasına neden olduğunu söyledi.

Yarışa 8. sırada başlayan Sims, yarışın ilk virajında Oliver Rowland’ın kendisini sıkıştırmasıyla James Calado’ya da geçilmişti.

Önceki yarış Mexico City’de olduğu gibi yarışta yine güçlü bir performans gösteren Sims, 11. sıradan 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Ancak son turda Venturi sürücüsü Mortara ile ekranlara yansımayan bir temas yaşayan İngiliz sürücü yarışı tamamlayamadı.

Motorsport.com’a konuşan Sims, “Mortara ile yan yanaydım ve frenleme bölgesinde küçük bir temas yaşadık.”

“Çok zararsız gibi hissettirdi ancak direksiyonuma zarar verdi ve sonrasında tamamen bozuldu.”

“Garipti. Formula E’de diğerlerine resmen çarpıp hiçbir sorun yaşamadığınız oluyor, ancak küçük bir temasta yarışınızın bittiği de oluyor.”

“İyi yönetilen bir yarışın böyle bitmesi üzücü. İlk tur felaketti. Bunun tamamen benim hatam olduğunu söyleyemem.”

“Virajlara gelirken duracağınız tarafı seçiyorsunuz ve bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor.”

“Son birkaç turda enerji ve hız anlamında oldukça güçlü hissettim. Şimdi buna dönüp bakınca, ‘acaba atak yapmamalı mıydım?’ diye düşünüyorsunuz. Ancak bu hamle riskli gibi hissettirmemişti.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Mortara ise, bu kazayı geçen seneki Sims-Da Costa kazası ile karşılaştırdı.

Motorsport.com’a konuşan Mortara, “Geçen sene Antonio ile yaşadığı olaydaki gibi, 7. virajda beni geç frenle geçmeye çalıştı.”

“Bu, enerji anlamında kimseye yarar sağlamayacak bir şeydi. Çünkü o çok fazla enerji kullandı ve bu konuda çok iyi durumda değildi diye düşünüyorum.”

“Üzerime doğru geldi ve beni sıkıştırmaya çalıştı. Oldukça büyük bir temas yaşadık.”

“Ona ne olduğunu bilmiyorum, ancak benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çok şanslıydım, çünkü normalde aracınız hasar alır.” dedi.

Sonraki haber
Frijns, aldığı “saçma” cezayı anlayamıyor

Önceki haber

Frijns, aldığı “saçma” cezayı anlayamıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Marakeş ePrix
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Marakeş ePrix

Marakeş ePrix

27 Şub - 29 Şub
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Cum 28 Şub
Cum 28 Şub
05:00
14:00
FP1
Cum 28 Şub
Cum 28 Şub
07:45
16:45
FP2
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
00:00
09:00
QU
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
02:00
11:00
Yarış
Cmt 29 Şub
Cmt 29 Şub
06:03
15:03
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Fark çok büyük olursa erkenden 2021’e odaklanabiliriz”

2s
2
Formula 1

2020 Formula 1 sezonu, Hollanda GP ile mi başlayacak?

3
Formula 1

Steiner: “F1, Avustralya GP’nin yapılmasını sağlayacak”

1s
4
Formula 1

Vettel: "Mercedes hem tek turda hem de yarış temposunda daha hızlı"

5
Formula 1

Wolff: "Hamilton'la görüşmelerde para bir faktör değil"

Son Videolar

Marrakesh E-Prix yarış özeti 01:04
Formula E

Marrakesh E-Prix yarış özeti

Mexico City E-Prix: Yarış özeti 00:59
Formula E

Mexico City E-Prix: Yarış özeti

Formula E, Gen2 EVO aracını tanıttı 01:00
Formula E

Formula E, Gen2 EVO aracını tanıttı

Formula E: Gen2 Evo lansman özeti 00:16
Formula E

Formula E: Gen2 Evo lansman özeti

Santiago E-Prix: Yarış özeti 01:00
Formula E

Santiago E-Prix: Yarış özeti

Son Haberler

Ekranlara yansımayan temas, Sims’in yarışını bitirmiş
FE

Ekranlara yansımayan temas, Sims’in yarışını bitirmiş

Frijns, aldığı “saçma” cezayı anlayamıyor
FE

Frijns, aldığı “saçma” cezayı anlayamıyor

Formula E çaylak testi: Cassidy tur rekoruyla en hızlısı
FE

Formula E çaylak testi: Cassidy tur rekoruyla en hızlısı

Vergne, Marakeş E-Prix öncesinde karantina altındaymış
FE

Vergne, Marakeş E-Prix öncesinde karantina altındaymış

Marakeş E-Prix: Da Costa domine ederek kazandı
FE

Marakeş E-Prix: Da Costa domine ederek kazandı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.