Ekranlara yansımayan temas, Sims’in yarışını bitirmiş

Yarışa 8. sırada başlayan Sims, yarışın ilk virajında Oliver Rowland’ın kendisini sıkıştırmasıyla James Calado’ya da geçilmişti.

Önceki yarış Mexico City’de olduğu gibi yarışta yine güçlü bir performans gösteren Sims, 11. sıradan 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Ancak son turda Venturi sürücüsü Mortara ile ekranlara yansımayan bir temas yaşayan İngiliz sürücü yarışı tamamlayamadı.

Motorsport.com’a konuşan Sims, “Mortara ile yan yanaydım ve frenleme bölgesinde küçük bir temas yaşadık.”

“Çok zararsız gibi hissettirdi ancak direksiyonuma zarar verdi ve sonrasında tamamen bozuldu.”

“Garipti. Formula E’de diğerlerine resmen çarpıp hiçbir sorun yaşamadığınız oluyor, ancak küçük bir temasta yarışınızın bittiği de oluyor.”

“İyi yönetilen bir yarışın böyle bitmesi üzücü. İlk tur felaketti. Bunun tamamen benim hatam olduğunu söyleyemem.”

“Virajlara gelirken duracağınız tarafı seçiyorsunuz ve bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor.”

“Son birkaç turda enerji ve hız anlamında oldukça güçlü hissettim. Şimdi buna dönüp bakınca, ‘acaba atak yapmamalı mıydım?’ diye düşünüyorsunuz. Ancak bu hamle riskli gibi hissettirmemişti.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Mortara ise, bu kazayı geçen seneki Sims-Da Costa kazası ile karşılaştırdı.

Motorsport.com’a konuşan Mortara, “Geçen sene Antonio ile yaşadığı olaydaki gibi, 7. virajda beni geç frenle geçmeye çalıştı.”

“Bu, enerji anlamında kimseye yarar sağlamayacak bir şeydi. Çünkü o çok fazla enerji kullandı ve bu konuda çok iyi durumda değildi diye düşünüyorum.”

“Üzerime doğru geldi ve beni sıkıştırmaya çalıştı. Oldukça büyük bir temas yaşadık.”

“Ona ne olduğunu bilmiyorum, ancak benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çok şanslıydım, çünkü normalde aracınız hasar alır.” dedi.