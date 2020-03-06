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Formula E / Son dakika

Eindhoven'in FE yarışı yapma ihtimali artmış durumda

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Eindhoven'in FE yarışı yapma ihtimali artmış durumda
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
6 Mar 2020 06:05

Hollanda E-Prix'i için yapılan araştırma sonucu başarılı olarak tanımlandı ancak Eindhoven'in bir yarışa ev sahipliği yapması için resim bir devlet desteği gerekiyor.

Eindhoven'in Formula E için bir yarış düzenleme amacı geçen seneden beri bulunmakta ve 2022-2023'ten beri yapılması planlanan durumda potansiyel aday, şehrin Brainport teknoloji bölgesi. 

Organizatörler BrabantSport'tan - bölgenin sportif organizasyonunu yapan şirket - üç yıllık finansal destek konusunda taahhüt istedi, ki bu durum da Mulier Enstitüsü tarafından bir araştırma yapılmasına sebep oldu. 

Araştırmada etkinliğin işletmelerden geniş çaplı yerel destek alacağı ve bu nedenle nihai bir karar verilmeden önce daha sonraki araştırmaların yapılabileceği sonucuna varıldığı belirtildi.

Raporda ise şunlar yazıyordu: “Formula E'nin özellikleri ve hedefleri ile, Eindhoven'ın Brainport bölgesinin önde gelen özellikleri arasında sağlam bir ortaklık temeline işaret eden önemli benzerlikler var.”

Hollanda'nın Maastricht şehrinde doğan Virgin Racing pilotu Robin Frijns, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada potansiyel Eindhoven yarışının organizatörlerini desteklediğini söyledi.

“Yarış pisti evime arabayla 45 dakikalık mesafede olacak, ki bu çok mükemmel bir durum” diyen Frijns ekledi: “Neredeyse bir yıldır bu yarışı organize etmeye çalışan kişilerle temas halindeyim.

“Elimden geldiğince onlara yardım etmeye çalışıyorum. Açıkçası iş dünyası, para ve temaslarla ilgilenmiyorum, ama yarışın burada olması için ortaya koymam gereken tanıtım konusunda onlara yardımcı olmak istiyorum.

“Formula E, Eindhoven'a getirmek için gerçek çok yararlı bir platform, bu anlaşma gerçekten iyi olacak çünkü Eindhoven'da elektrikli araçlar üzerine çalışan birçok fabrika var.”

Raporda ayrıca, potansiyel bir FE yarışının, Brabant bölgesinde (Eindhoven şehrinin bulunduğu bölge) düzenecek olan en büyük spor etkinliği olmasına rağmen, FE'nin bölgeye gelişinin elektrikli otomobil satışını doğrudan artırmayacağı durumuna ilgi çekildi.

Frijns, ise Hollanda sakinlerinin motor sporlarına ve FE'ye olan ilgilerinin hızla arttığını da sözlerine ekledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Frijns şunları söyledi: “İki yıl öncesine giderseniz, Hollandalı insanlar Formula E ile ilgilenmiyordu çünkü motor sporları ile ilgili her şey Formula 1'e odaklanmış durumdaydı.

“Şimdi ise Formula 1 Zandvoort'a geliyor.

“Ancak bana göre Formula E'nin giderek daha fazla ilgi çekiyor, çünkü herkes bir sezon boyunca dünyayı dolaştığımızı görüyor.

“Formula E'nin Hollanda'ya da gelmesi iyi olacak.”

Motorsport.com'un öğrendiği bilgilere göre FE yönetimi Almanya'da bir yarış daha yapılması üzerine teklifte bulundu. 

Seriye bu sene katılan Mercedes ve Porsche'nin genel merkezleri Stuttgart'ta bulunuyor ve bu durum FE'nin ilgisini özel olarak çekiyor. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Roma E-prix

Roma E-prix

3 Nis - 4 Nis
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