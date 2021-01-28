Duval, Formula E'yi öven sürücülerin samimiyetinden şüpheli

Duval, Formula 1’in Gen1 dönemi süresince ilk 3 sezonunda Dragon Racing’le yarıştı fakat 2016-17 sezonu sonrasında seriden ayrılarak Audi’yle DTM’de yarışmaya başladı.

Yıllar boyunca Fransız pilot birçok araç çeşidini sürerek tecrübe etti, bunların arasında: LMP1, DPi, Class One ve Super Formula bulunurken Duval; gelecek sene JDC-Miller Motorsports takımıyla birlikte IMSA WeatherTech SporAraç Şampiyonası’nda da yarışacak.

Fakat Formula E hakkında görüşü sorulduğunda Duval, serinin tamamen elektrikli araçlarını sürmekten zevk duymadığını söylerken seride yarışan pilotların Formula E hakkında oluşturdukları imajı da sorguladı.

Duval, “Formula E’yi sevmiyorum çünkü bana göre araçlar hızlı değil. Ama yarışları düzenledikleri yerlerin formatını beğeniyorum, şehirlerde yarışmayı seviyorum.”

“Ama Formula E’de birkaç yıl geçirme ve yarışma şansına sahip oldum, direksiyonun arkasına geçtim. Ve bir sürücü olarak direksiyonun arkasında daha çok güç ve yol tutuşu olan araçlar kadar zevk almıyorsunuz.”

“Bugün Formula E’de sürmenin çok güzel olduğunu söyleyen her pilot, şampiyonada olduğu ve bundan para kazandığı için böyle söylüyor, yani tabii ki aksi laf söyleyemez. Fakat bir LMP aracı, bir DTM ya da SUPER GT aracı kadar zevk veremeyeceği kesin.”

“Bir elektrikli araçtan yine de çok zevk alabilirsiniz. Araçta çokça yol tutuşu ve performans varsa tabii ki çok fazla eğlenebilirsiniz.” dedi.

Duval’in görüşü diğer bir 2020 Audi DTM sürücüsü ve Berlin’de ilk Formula E yarışına çıkarak çok iyi performans gösteren Rene Rast tarafından reddedildi.

Audi’nin Formula E’deki son sezonu için Lucas di Grassi’yle takım arkadaşı olacağı açıklanan Rast, son 4 yıldır DTM’de sürdüğü Class One araçları kadar hızlı olamasalar da Formula E araçlarının sürmesinin zevkli olduğunu söyledi.

Rast, “Her yarış aracının sürmesinin zevkli olduğunu düşünüyorum. Sizi Formula E aracı gibi bir yarış aracının içine koyarsam bundan deli gibi zevk duyarsınız. Ama tabii ki bir prototip araç sürerseniz yere basma gücüyle, motor gücüyle... Formula E aracının daha farklı yönleri var.”

“Fakat yarış açısından ele aldığınızda lastik ve enerji yönetimi bakımından Formula E’de sürücülerin çok daha strateji odaklı sürmesi gerekiyor. Bir sürücü olarak sizin yarış sonucunda çok daha fazla etkiniz oluyor.”

“Şahsen benim için çok zevkli çünkü ben birçok şeyi detaylarıyla inceleyen bir insanım. Bunu çok seviyorum. Tabii ki bir Formula E aracı daha yavaş ve hiç sesi yok. Ama bu, sürmesinin zevkli olmadığı manasına gelmez.” dedi.

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