DTM'e odaklanmak isteyen Muller, sezonun geri kalanında FE yarışlarına katılmayacak

İsviçreli pilot, DTM'in Monza'daki yarışları ile Puebla E-Prix'si çakıştığından dolayı, geçtiğimiz ay Meksika'da gerçekleştirilen Formula E yarışına katılamamıştı.

İki serinin mevcut takvimlerine baktığımızda, iki yarışın daha aynı hafta sonlarına gerçekleştirilecek. FE'nin Londra E-Prix'si, DTM'in Lausitzring etkinliğiyle çakışıyor.

Formula E'nin Berline'de gerçekleştirilecek final yarışları ise DTM'in Nurburgring etkinliğiyle aynı hafta sonu gerçekleştirilecek.

Formula E, bu hafta sonu New York'a dönüyor ve bu yarış, herhangi bir DTM yarışıyla çakışmasa da Muller ve Dragon Penske takımı, yollarını ayırma kararı aldılar.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Muller, şu ifadeleri kullandı: "Birkaç etkinliğin çakışmasından ötürü, Dragon Penske ve ben, yollarımızı ayırma karar aldık. Bu da Formula E'nin 7. sezonun son 3 yarışında yarışmayacağım anlamına gelmekte."

"2 sezon boyunca gösterdiğimiz sıkı çalışma ve birlikte yarattığımız hatıralar için teşekkür ederim. Ben, DTM & Audi pilotluğu görevlerime odaklanırken, bütün Dragon Penske takımına en iyisini diliyorum. Geleceğiniz parlak!"

Muller'in yerini eski BMW fabrika pilotu Joel Eriksson'ın alması bekleniyor. Erriksson, Muller'ın katılamadığı Puebla E-Prix'sinde de İsviçreli pilotun yerini almıştı.

Eriksson, Formula E'deki ilk hafta sonunda yer alan iki yarışı sırasıyla 17 ve 15. sırada bitirirken; ikinci yarışta takım arkadaşı Sergio Sette Camara'yı arkasında bırakmayı başardı.

Motorsport.com, takımın gelecek planlarını doğrulamak adına Dragon Penske'ye ulaştı ve bu bilgi doğrulandı.

Böylelikle Muller'ın Formula E'deki ikinci sezonu erken noktalanmış oldu. Muller, Valensiya'da Dragon Penske takımının Gen2 dönemindeki ilk podyumunu almıştı.

İsviçreli pilot, Diriye'deki sezonun ilk yarışında ise yarışı ilk 5'in içinde tamamlamıştı. Bu sonuçlar, Dragon Penske ve Muller'in gelişimini gözler önüne sermişti.

Muller, FE'deki ilk sezonunda 2019/20 sezonunda puan toplayamamıştı. Dragon Penske ise 12 takımın bulunduğu şampiyonada, Markalar Şampiyonası'nda 11. olabilmişti.

Nico Muller, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images