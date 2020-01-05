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Formula E / Son dakika

DS Techeetah, sosyal medyadaki mesajı yüzünden çalışanını görevden aldı

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DS Techeetah, sosyal medyadaki mesajı yüzünden çalışanını görevden aldı
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Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Oca 2020 14:50

DS Techeetah Formula E takımı, “nefret, bağnazlık veya ırkçılık” ifadelerine karşı olan takım politikasını ihlal eden bir çalışanını görevden aldı.

Cumartesi günü bir açıklama yayınlayan DS Techeetah, “özel bir sosyal medya hesabında yayınlanan bir içerik” nedeniyle harekete geçtiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, “DS Techeetah Formula E takımı, kendini eşitliğe ve çeşitliliğe adamış bir organizasyon.”

"Şirketin personeli, 10 farklı ulusu temsil ediyor. Takım, Çinli bir sahibe, Avustralyalı bir takım patronuna, Portekizli ve Fransız sürücülere sahip. Bu sezon takım 12 farklı ülkede; Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Amerika bölgelerinde yarışacak.”

“Bu uluslararası görünüşün yanı sıra; takımın yetenek, yakın işbirliği ve birçok kültür ve milliyet arasında saygı üzerine kurduğu başarılar göz önüne alındığında, şirket nefret, bağnazlık veya ırkçılık ifadeleri için sıfır tolerans pozisyonuna sahip.”

“Yakın zamanda özel bir sosyal medya hesabında paylaşılan bir içerik, bu inançlara esas olarak bağdaşmıyor.”

“Söz konusu kişi, yarış takımındaki görevinden uzaklaştırıldı.” denildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar Techeetah
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Santiago E-prix

Santiago E-prix

17 Oca - 18 Oca
Son sonuçlar Puan Durumu

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