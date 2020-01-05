DS Techeetah, sosyal medyadaki mesajı yüzünden çalışanını görevden aldı

Cumartesi günü bir açıklama yayınlayan DS Techeetah, “özel bir sosyal medya hesabında yayınlanan bir içerik” nedeniyle harekete geçtiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, “DS Techeetah Formula E takımı, kendini eşitliğe ve çeşitliliğe adamış bir organizasyon.”

"Şirketin personeli, 10 farklı ulusu temsil ediyor. Takım, Çinli bir sahibe, Avustralyalı bir takım patronuna, Portekizli ve Fransız sürücülere sahip. Bu sezon takım 12 farklı ülkede; Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Amerika bölgelerinde yarışacak.”

“Bu uluslararası görünüşün yanı sıra; takımın yetenek, yakın işbirliği ve birçok kültür ve milliyet arasında saygı üzerine kurduğu başarılar göz önüne alındığında, şirket nefret, bağnazlık veya ırkçılık ifadeleri için sıfır tolerans pozisyonuna sahip.”

“Yakın zamanda özel bir sosyal medya hesabında paylaşılan bir içerik, bu inançlara esas olarak bağdaşmıyor.”

“Söz konusu kişi, yarış takımındaki görevinden uzaklaştırıldı.” denildi.